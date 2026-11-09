U saobraćajnoj nezgodi u Golubovcima, Nenad Vuković zadobio je teške povrede. Očekuje se još jedna operacija zbog preloma butne kosti i potkoljenice.
Crnogorski košarkaš Nenad Vuković (32) teško je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u nedjelju uveče. Udes se dogodio u Golubovcima, svega nekoliko sati nakon što je odigrao utakmicu za Vukove iz Zete protiv Dečića (94:50).
Crnogorskog rekordera je udario automobil, dok je bio u svojstvu pješaka. Vuković je sa prijateljima bio u kafiću poslije utakmice, a prilikom izlaska iz ugostiteljskog objekta na njega je naletjelo prevozno sredstvo i tom prilikom nanijelo mu teške povrede. Vuković je odmah prebačen u Klinički centar Crne Gore, gdje je istovremeno operisan, ali prema pisanju RTCG-a, zadobio je prelome butne kosti i potkoljenice, zbog čega se očekuje da će biti podvrgnut još jednoj operaciji.
Drama crnogorskog rekordera: Nenad Vuković teško povrijeđen samo nekoliko sati poslije utakmice
Uprava policije je potvrdila da se oko 20 sati dogodio incident u blizini picerije Ćao u Golubovcima, u kojoj je N.V. (1994) oborio pješaka, poslije čega je Vuković zadobio teške tjelesne povrede (ili ozljede). Jasno je da je riječ o velikom broju preloma i problema za rekordera crnogorske košarke, pa ostaje pitanje hoće li uspjeti da se vrati na teren.
Vuković rekorder Crne Gore
Vuković je prošle sezone ispisao istoriju crnogorske košarke, a sada je njegov povratak na teren neizvjestan: bek Vukova postavio je rekord domaćeg prvenstva sa čak 63 poena na utakmici protiv Teoda, dok je nosio dres Ibra, što je jedan od najboljih individualnih učinaka u istoriji lige.
Riječ je o jednom od najistaknutijih košarkaša crnogorskog prvenstva posljednjih godina. Vuković je tokom karijere nastupao za više klubova, a najveći trag ostavio je u Jedinstvu, čiji je dres nosio ukupno deset sezona. Igrao je još za bjelopoljski Centar, Slogu iz Kraljeva, Građanski iz Bijeljine, Mladost iz Mrkonjić Grada i Ibar.
Ovog ljeta stigao je u Vukove na poziv trenera Miodraga Kadije, a početak sezone nagovijestio je da će ponovo biti jedan od nosilaca ekipe. U prve tri utakmice postigao je ukupno 58 poena. Samo nekoliko sati prije nesreće, Vuković je odigrao još jednu odličnu utakmicu. U ubjedljivoj pobjedi Vukova nad Dečićem 94:50 bio je najbolji igrač svog tima sa 25 poena, tri asistencije i dva skoka.
Ipak, njegovi košarkaški rezultati trenutno su u drugom planu. Zbog ozbiljnosti povreda još nije poznato kada će moći da se vrati na teren, a najvažnije je da oporavak protekne uspješno.
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(MONDO)