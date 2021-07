Novak je pobjediv, teško će izdržati: Sljedeći rival prijeti Đokoviću - Znamo se, trenirao sam kod njega u Marbelji!

Novak Đoković u srijedu igra meč trećeg kola Olimpijskih igara, a njegov protivnik biće Alehandro Davidovič Fokina

Izvor: Tanjug/AP/Patrick Semansky

Novak Đoković je u ponedjeljak upisao drugu pobjedu na Olimpijskim igrama u Tokiju, čime se plasirao u osminu finala, a tamo će ga čekati okršaj sa Špancem Alehandrom Davidovičem Fokinom.

Ovaj teniser vrlo dobro poznaje Novaka i pred njihov meč poručuje - Đoković je pobjediv!

Davidovič Fokina će se protiv najboljeg tenisera svijeta boriti za plasman u četvrtfinale i pokušati da mu nanese prvi poraz na betonu u 2021. godini.

"On može biti pobijeđen", počeo je Španac posle plasmana u treće kolo. "Jasno je da on juri zlatnu medalju i trofej na US openu, poslije tri grend slema koja je osvojio i neće mu biti lako da izdrži toliki pritisak", rekao je sljedeći rival Đokovića.

Novak je poslije pobjede nad Janom Lenardom Štrufom istakao da se dobro poznaju i da često treniraju kada Srbin trenira u Španiji. Davidovič Fokina potvrđuje to.

"Đoković mi se dopada. U dobrim smo odnosima. Viđali smo se na turu, ali u toku njegovog karantina on je došao u kuću njegovog brata u Marbelji i tada smo nekoliko puta trenirali zajedno", rekao je Alehandro Davidovič Fokina.

Njih dvojica su imali jedan međusobni meč na ATP turu, ove godine na mastersu u Rimu, a Novak je tada slavio 6:2, 6:1. Đoković će se sa Ninom Stojanović takmičiti i u miks dublu, a srpski par dobio je težak žrijeb.