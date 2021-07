Zbog ovog poteza digla se velika frka: Optužio Novaka za ružnu stvar, a Đoković se odmah izvinio! (VIDEO)

Pogledajte potez Novaka Đokovića zbog kog ga je protivnik iz Brazila optužio da ga je namjerno gađao.

Srpski teniser Novak Đoković briljira u singlu, ali je pokazao da je i dublu vrlo dobar. Zajedno sa Ninom Stojanović obezbijedio je plasman u četvrtfinale turnira u Tokiju pošto su savladali Luisu Stefani i Marselo Melo, a malo je reći da je Brazilac bio nezadovoljan poslije meča.

Ne toliko zbog rezultata, nego zbog ponašanja Novaka Đokovića (!?), koji ga je pogodio lopticom na mreži, što je najnormalnija stvar u dublovima.

''Iznenadio me je Novak Đoković, ali na negativan način! Nije bilo potrebe da se tako ponaša. Prije nekoliko dana je snimao video o Brazilu i Brazilcima, govorio kako voli našu energiju, a sada se ovako ponaša... Smečovao je direktno u moja leđa, iako nije morao tako da odigra! Ovo je tenis i svako ga igra onako kako želi. Ja to nikada ne bih uradio'', poručio je Marselo Melo i to je brzo stiglo do Đokovića koga je iznenadila takva poruka Brazilca.

Navijači na društvenim mrežama takođe su bili u čudu zbog Melovog "kukanja" na potez na mreži, posebno jer je i Novak u nekoliko situacija morao da se brani, ali izgleda da sve može na drugačiji način da se protumači.

Nije pomoglo ni što se Đoković iste sekunde izvinio...

Pogledajte snimak tog poena i procijenite - da li je Novak namjerno gađao Mela?

