Kakav doček za Milenka - šampanjac i muzičari na aerodromu: Lijepa Ruskinja dočekala bronzanog strijelca! (FOTO)

Na aerodromu ga je čekao šampanjac, kao i naravno supruga Ruskinja koja mu je i trener.

Srpski strijelac Milenko Sebić, osvajač bronzane medalje na Olimpijskim igrama, vratio se jutros u Srbiju, a na dočeku na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu rekao je da mu je bila čast da se bori za Srbiju u Tokiju i istakao da mu neće biti teško da pronađe motivaciju za naredna takmičenja.

"Utisci se još nisu slegli, i dalje je to na nivou kojem je bilo tako", rekao je prvo Sebić na konferenciji za novinare po slijetanju u srpsku prestonicu.

Milenko Sebić je osvojio bronzanu medalju u disciplini malokalibarska puška trostav, sa pogođena 448,2 kruga.

"Prevelika mi je bila čast da se borim za Srbiju na Olimpijskim igrama, a to sam vidio tek poslije osvojene medalje. Dobio sam ogroman broj poruka od ljudi koje ni ne poznajem, nisam stigao ni da odgovorim na sve poruke. Hvala svim ljudima koji su navijali za mene i naš Olimpijski tim", rekao je Sebić.

On je naveo da mu je najteže bilo u osnovnom dijelu takmičenja.

"Svako naše takmičenje je teško, i svi strijelci koji se pojave na takmičenjima su strijelci koji su veoma visoko plasirani. Znao sam da sam da moram da se borim do samog kraja, a to je borba i sa samim sobom, znao sam da sam taktički spreman, samo je trebalo da izdržim do posljednjeg hica. Kada sam ispalio posljednji hitac, znao sam da je to to, i tako je i bilo", rekao je Sebić.

On je svoju medalju posvetio Bobani Momčilović Veličković.

"Ta priča je krenula u mojoj glavi prije uzimanje kvote, kad sam uzeo kvotu onda sam rekao - idemo do kraja", rekao je Sebić.

Sebiću je ovo bio drugi nastup na Olimpijskim igrama, prvi put je to bilo u Riju 2016. godine, a naredne ga očekuju u Parizu za tri godine.

"Motivacija je Pariz. Kako ću poslije ove medalje da se motivišem? Lako. Ja imam cilj u životu rezultatski, tako da to guram i meni je zadovoljstvo da gađam i nije mi problem da se motivišem", rekao je Sebić.

Selektor za pušku Dragan Donević rekao je da prezadovoljan rezultatima na Olimpijskim igrama i istakao da medalja Milenka Sebića nije iznenađenje.

"Znali smo da može visoko na ovom takmičenju, finale je bilo i planirano. Odradio je kvalifikacije fenomenalno, finale je pucao maestralno, nije pogriješio uopšte", rekao je Donević.

Vidi opis Kakav doček za Milenka - šampanjac i muzičari na aerodromu: Lijepa Ruskinja dočekala bronzanog strijelca! (FOTO)

Donević je naveo da je Sebić strijelac koji na trening dolazi dva sata ranije i odlazi kada svi napuste streljanu.

"Mi smo na Olimpijskim igrama obezbijedili dodatnu municiju za Milenka. Svi strijelci su morali da ponesu po 800 metaka, Milenko je dobio još 1.000 da se priprema za takmičenje. Kada nisu bili dozvoljeni treninzi radio je na 'suvo', trenirao je, tako da ova medalja uopšte nije iznenađenje, slučajnost, nego plod rada i truda koji on godinama unazad ulagao", rekao je on.

Donević je rekao da je na Igrama u Tokiju učestvovalo 356 strijelaca iz 100 zemalja i da su medalje otišle u 19 zemalja, među kojima je i Srbija.

"Čestitke cijeloj streljačkoj reprezentaciji, ovo je istorijski uspjeh", istakao je on.

Donević je, na kraju, rekao da streljačka reprezentacija sigurno može i više od urađenog u Tokiju.

"Pariz je za samo tri godine... Imamo i mladih strijelaca koji nisu uspjeli da uzmu kvotu, ali su jako dobri. Sa ovih sedmoro iskusnih, mislim da ćemo u Parizu biti top spremni, nećemo vas razočarati", rekao je on.

U ovom trenutku, tim Srbije je na Igrama u Tokiju osvojio pet medalja.

Prvu medalju osvojio je Sebićev kolega, Damir Mikec. Dvije medalje za srpski tekvondo osvojile su Milica Mandić (zlato) i Tijana Bogdanović (bronza), dok su reprezentativci Srbije u basketu 3×3 osvojili bronzanu medalju.

