Nina se prvi put oglasila poslije otkazanog meča sa Novakom: Samo ja znam kako se osjećam...

Nina Stojanović je odlučila da se oglasi na društvenim mrežama poslije dešavanja na Olimpijskim igrama

Izvor: Profimedia/instagram/screenshot/nina.stojanovic

Nije Novak Đoković imao snage da zaigra u meču za bronzu u miks dublu sa Ninom Stojanović. Porazi u polufinalu singla i kasnije meču za bronzu su bili prejak udarac.

Zbog toga je odlučio da se povuče, pa je australijski tandem Ešli Barti/Džon Pirs stigli do odličja.

Poslije svega što se dogodilo se prvi put o svemu oglasila Nina putem društvenih mreža i to uz fotografiju sa Noletom od ranije.

"Nekad i sad. Samo ja mogu da znam kako se osjećam i kako sam se izborila sa svim u momentu kada sam saznala da neću imati šansu da se borim za medalju u najvažnijem meču u mom karijeri. Prepoznala sam koliko me je ovaj događaj ispunio najdubljim emocijama i donio mi mnogo sreće. Želim da kažem da sam zahvalna prije svega za to što sam bila među najboljim svjetskim sportistima i bila mi je čast i privilegija da igram sa najboljim u istoriji tenisa i to za našu zemlju", poručila je Nina.

Zahvalila se svima.

"Hvala svima na porukama podrške i ljubav koju ste mi dali. Hvala vam. Čekaju nas novi izazovi i cijenim svaki minut koji sam provela u Tokiju", završila je Nina Stojanović.

(MONDO)