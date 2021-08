"Banjaluka je uvijek bila rukometni grad" Desno krilo PPD Zagreba Ivan Čupić nakon meča sa Borcem m:tel

Iskusni hrvatski rukometaš Ivan Čupić se poslije pet godina u skopskom Vardaru vratio u Hrvatsku i po prvi put u karijeri obukao dres PPD Zagreba, koji je u pripremnoj utakmici u Banjaluci ubjedljivo savladao podmlađeni Borac m:tel.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Izabranici Ivice Obrvana su u srijedu uveče očekivano bili bolji od golobradih mladića iz Borca m:tel rezultatom 36:16 (16:10) na pripremnom meču u banjalučkom "Boriku".

Strijelac dva pogotka protiv crveno-plavih bio je Ivan Čupić, legendarno desno krilo koje je u karijeri osvojilo srebro na Olimpijskim igrama 2012. godine u Londonu, srebro i bronzu sa svjetskih prvenstava i dva srebra i dvije bronze na šampionatima Evrope.

Najprije je banjalučkim medijima kratko govorio o ciljevima PPD Zagreba u novoj sezoni.

"Posljednje dvije godine Zagreb nije prošao u grupnu fazu Lige šampiona, cilj je da to popravimo ove sezone i da se plasiramo u osminu finala. Pored toga, želimo plasman na Fajnal-for SEHA lige i da osvojimo sva domaća takmičenja. Roster je dovoljno veliki, ima nas dosta, na papiru to izgleda dobro, imamo dobra pojačanja, ali za sve treba vremena. Došlo je šest-sedam novih igrača, pa će trebati vremena da se sve to uklopi. Ipak vjerujem da ćemo gledati ozbiljniji i kvalitetniji Zagreb", rekao je ošišani Čupić, koji je dugo vremena bio prepoznatljiv po dugoj kosi i nadimku Čupko.

Nije posebno komentarisao utakmicu u "Boriku", ali se osvrnuo na mladi banjalučki sastav.

"Stvarno nisam pratio banjalučku ekipu, jer nisam dugo bio u Hrvatskoj. Znam par starijih igrača s kojima sam igrao, a koji su sada dio uprave Borca m:tel, ali vidim da su ovi mladi dečki bore, trude, trče... Vjerujem da će ovi momci za koju godinu krenuti put Zagreba, Vardara ili po Balkanu i napraviti neku karijeru. Banjaluka je uvijek bila rukometni grad",zaključio je Čupić, koji je 2008. godine ostao bez dijela prsta u bizarnoj situaciji.

Okliznuo se po povratku u hotel, a pri padu se pokušao uhvatiti za željeznu ogradu, koju je zakačio vjenčani prsten i ostao bez dijela prsta. Na sreću, povreda mu nije ugrozila rukometnu karijeru, ali je tada bio primoran da propusti Olimpijske igre u Pekingu 2008.

Pored Vardara i sada PPD Zagreba, u klupskoj karijeri je branio boje Metkovića, Medveščaka, španskog Oktavija iz Viga, slovenačkog Gorenja, Rajn-Nekar Levena i poljske Vive Kjelce.