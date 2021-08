Nadal se više plašio Đokovića nego Federera: Rafin stric uporedio Rodžera i Novaka

Stric i bivši trener Rafaela Nadala Toni pričao o mečevima između "velike trojke"

Trojica legendarnih tenisera u svojim vitrinama imaju po 20 grend slem titula.

Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer su ikone "bijelog sporta", a Nole ima priliku da ih pretekne i u tom segmentu na predstojećem US Openu i da postane najbolji ikada.

Kako su izgledali dueli "velike trojke" i čega se Rafa najviše plašio je otkrio njegov stric i nekadašnji trener Toni.

"Protiv koga najviše volim da igra od njih? Ni protiv koga, najbolje da mu je protivnik neki drugi teniser", našalio se Toni u razgovoru za "Double bagel podkast".

Potom je pričao nešto ozbiljnijim tonom.

"Više sam volio kada je Federer rival. Imali smo način kako da ga pobijedimo, sa Novakom je bilo teže, nikada nisi znao šta treba da radiš. Doduše, razlika nije bila prevelika."

Kako prolaze godine tako su i trojica igrača mijenjala stilove igre.

"To je normalno, Federer se promijenio, ne igra isto sa 35 kao sa 25 godina. Zna da više mora da trči i da bude agresivniji. Rafi sam na kraju 2016. godine rekao 'Ne možeš da trčiš kao prije, moraš da izlaziš više na mrežu i da poboljšaš servis i agresivnost'. Dolaskom Karlosa Moje je podigao samopouzdanje i napravio je važne promjene."

Prokomentarisao je i korišćenje tehnologije u tenisu.

"Naravno da tehnologija može da pomogne, ali u isto vrijeme može i da odmogne ako se previše oslanjaš na to. Isto kao i u životu, neke stvari pomažu, kao recimo detaljna statistika. Mada, to nikada nisam previše koristio, koncentrisao sam se na druge stvari. Kada loptica ode napolje, onda pokušamo da shvatimo zašto se to dogodilo, ponekad se stvari gube sa novim tehnologijama", zaključio je Toni Nadal.

