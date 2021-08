Divi se Novaku, a probao to da sakrije: Legendarne izjave Rusa - Đoković ga razbio, on molio da mu postane trener!

Ruski teniser Danil Medvedev važi za lidera nove generacije i čovjeka koji će naslijediti Novaka na prvom mjestu ATP liste. Ali, ne još...

Izvor: Profimedia

Debata o najboljem teniseru svih vremena vodiće se još neko vrijeme, dok Novak Đoković ne obori sve moguće rekorde, ali neki nemaju dileme. Iako je Danil Medvedev pokušao da ostane misteriozan i ne otkrije mnogo, Rus je rekao dovoljno.

Trenutno drugi teniser na svijetu nije želio da kaže ko je najbolji ikada, ali je pomenuo svoje izjave od ranije. ''Pretresli'' smo sve što je Medvedev pričao prethodnih godina i dileme nema - misli na Novaka Đokovića!

Jasno je to kada se pogledaju izjave koje je najbliži Novakov pratilac na ATP listi davao tokom ove godine. Počelo je njegovim porazon na prvom grend slem turniru sezone, a potrajalo je sve do sada i savjeta nakon Olimpijskih igara.

''Novak je u Tokiju rekao da su mu svi porazi na Olimpijskim igrama teško pali, ali da se uvijek vraćao jači. I onda sam pomislio 'Čovjek je vjerovatno najveći svih vremena, ima 20 grend slemova...' Kada on kaže, moram da pratim'', rekao je nedavno Danil Medvedev, kom su Novakove izjave pomogle da se oporavi od poraza.

Pred isti turnir Danil je izjavio kako bi volio da savlada Novaka, ali da to nikome nije lako.

''Volio bih da pobijedim Đokovića, ali je to teško i Rodžeru i Rafi. Izuzetno je teško pobijediti ga'', naveo je ruski teniser.

Pred Vimbldon koji je ove sezone osvojio Novak Đoković, mladi ruski teniser pravio je kalkulacije o preuzimanju prvog mjesta. Njemu je išlo u korist što nije branio mnogo bodova na šljaci, ali za sada nije uspio da stigne najboljeg.

''Treba da dođem do finala grend slema ili osvojim masters ili da osvojim grend slem. Ali Novak ne planira da gubi poene'', razočarano je rekao Medvedev, koji je i dalje drugi na svijetu.

Dvojica trenutno prvoplasiranih tenisera na ATP listi igrali su finale Australijan opena ove sezone. Tada je Novak lako izašao na kraj sa ruskim igračem, koji je imao zanimljivu konferenciju za štampu, a kasnije i neke zanimljive izjave.

''Bio je mnogo bolji od mene. Ako opet budem igrao sa Novakom ovdje u budućnosti, radiću neke stvari drugačije. Djelovalo mi je da smo igrali samo pola sata, a ne čitava dva sata'', rekao je Danil, koji je tom prilikom otkrio da je lakše igrati protiv Rafaela Nadala i dodao:

''Pomaže brojnim igračima malim savjetima. Mada mislim da ima pravo, recimo, da na treningu igra sa nekim ko je 500. na ATP listi i da sa njim ne progovori ni riječ, ne zato što je arogantan, nego zato što je najbolji. Ne vejrujem da bi htio da me trenira prije penzije... Poslije, kad završi karijeru, volio bih da se to desi i da mi bude trener, jer je on nevjerovatan igrač.''

Iako je na današnjoj konferenciji ostao zagonetan, nama je jasno na koja je mislilo. Prisjetili smo se izjava Danila Medvedeva i očigledno je da Novaka Đokovića smatra za najboljeg tenisera u istoriji.