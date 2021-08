Rus zna ko je najbolji teniser svih vremena! Medvedev zagonetan: Pogledajte moje intervjue i sve će vam biti jasno

Danil Medvedev nije želio da kaže direktno, ali se zna na koga je mislio

Pokušava Danil Medvedev na sve načine da svrgne Novaka Đokovića sa prvog mjesta na ATP listi.

Približio se znatno u tome osvajanjem turnira u Torontu, a sada ga čeka učešće na takmičenju u Sinsinatiju gdje će takođe pokušati da napravi dobar rezultat i dapritisne srpskog asa.

Sve to pred sam početak US opena na kom takođe ima velike ambicije.

"Naravno da želim da zaustavim Novaka. Zato svi mi i idemo u Njujork. Znamo koji je njegov cilj. On je jedan od najboljih u istoriji, ako ne i najbolji i svjestan je da to mora da dokaže. Ne može da osvoji grend slem tako što će ostali da se sklone i da ga puste, mora da se bori. Za mene je dobra stvar ako budem igrao sa Đokovićem, jer to znači da sam u finalu i da sam uradio dobar posao, ali ću pokušati da napravim i taj posljednji korak", rekao je Medvedev.

Novinare je zanimalo i ko je, po njegovom mišljenju, najbolji teniser svih vremena (GOAT).

"Radije bih da ne odgovorim na to pitanje. Imam svoje mišljenje. Ako pogledate moje ranije intervjue vidjećete ko je moj favorit i za koga mislim da će postati GOAT", zagonetno je odgovorio Danil.

Ipak, prilično je jasno da misli na Novaka Đokovića i da je Srbin ispred Rodžera Federera i Rafaela Nadala u tom segmentu. Njih dvojica su do sada odigrala osam mečeva, srpski igrač je pet puta slavio, posljednji put u finalu ovogodišnjeg Australijan opena.