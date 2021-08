O tom pravilu nisam imao pojma, kao ni ostali! Dejan Savić u Tokiju ostao u čudu - Gledam da li sam lud ili glup?!

Selektor olimpijskih šampiona otkrio zanimljivu anegdotu u vezi sa jednim vaterpolo pravilom koje je vidio tek kada su ga Španci primenili. Pitao je i kolege - i ni oni nisu imali pojma.

Izvor: MN PRESS

Gledajući vaterpolo, velika većina navijača često je zbunjena sudijskim odlukama koje nisu donesene iz očiglednih razloga.

Pravila ponekad zbunju laike, a ponekad stvaraju konfuziju i akterima utakmice, pa i najuspješnijem selektoru na svetu - Dejanu Saviću.

Selektor "delfina" je posle osvajanja drugog olimpijskog zlata u nizu priznao u podkastu "Pod kapicom" da za primjenu jednog pravila ni on nije znao, sve dok nije vidio uživo kako se ono koristi u praksi u Tokiju.

Doduše, nisu znali ni ostali selektori, izuzev Španaca.

"Izreći ću nešto što će i mene da spusti, da nisam znao da postoji jedno pravilo", rekao je Savić.

"Postoje crvene kapice od broja 'dva' do '12', gdje ti možeš da zamijeniš golmana i igrača. Ali je bilo priče da je to dozvoljeno samo ako se golman povrijedi".

Međutim, dok nisu vidjeli žensku špansku reprezentaciju u Tokiju, ni Savić ni ostali selektori nisu znali da je to pravilo moguće koristiti i da i oni mogu da izvade golmana i da uvedu igrača.

"U slučaju španske ženske reprezentacije, trener je 24 sekunde prije kraja gubio i ubacio igrača umjesto golmana i krenuo u napad sa igračem. A ja nisam imao pojma za to. Pričao sam sa selektorima drugih reprezentacija i ni oni nisu imali pojma. To je napisano, ali nigdje nije rečeno. Mi smo imali neke 'zum' konferencije, gdje se više pričalo o Parizu nego o Tokiju, da će reprezentacije morati same da kupe crvene kapice, pa se onda ipak pojave crvene kapice na Olimpijskim igrama u Tokiju, a igrao si prije mjesec dana Svjetsku ligu gdje toga nije bilo...".

Savić je rekao da je pričao i sa kolegama i da ni oni nisu znali.

"Sigurno je i moja krivica što nisam znao to pravilo. Gledam sebe, da li sam lud ili glup, što vjerovatno jeste, ali drugi selektori nisu imali pojma za to pravilo. Nevjerovatno".

Izvor: MN PRESS

Zaključak o velikoj konfuziji se sam nameće i tek će o tome biti riječi.

Na Olimpijskim igrama u Tokiju praktično sve reprezentacije odlučile su se da prekobrojni, 13. igrač bude golman, pa su sve odigrale turnir sa po jednim čuvarom mreže.

Prema trenutnim najavama, u Parizu 2024. biće još manje igrača - 11!

"Ono što je zanimljivo da stalno pričamo o promjeni pravila. Bilo je '12 plus 1' igrač i većina trenera je prihvatilo da igra bez drugog golmana i u suštini nažalost sve se svelo na igrača više ili manje. To je utisak koji je poražavajući. To i veliki broj isključenja bez lopte, to su stvari koje su prevladavale na ovim Olimpijskim igrama".

U polufinalu protiv Španije Srbija je imala petoricu isključenih igrača.

"Nije stvar u '12 plus 1', jer se već priča da će u Parizu biti 11 igrača. Posljednji put ih je bilo toliko 1980. u Moskvi. To je bilo prije 41 godinu. Uz svo poštovanje prema tadašnjim generacijama, vaterpolo je bio mnogo sporiji, nije funkcionisao na ovaj način, danas je profesionalniji, brži, i povrede su drugačije... Sada dolazimo do suštine problema. Prihvatili smo pravila, prilagodili smo se, pa što se ne poštuju? Uvijek se pravi potpuno različiti i drugačiji kriterijum.Kriterijum se odmah promijeni ako je nekome bitna utakmica ili četvrtfinale, polufinale. To su stravične stvari. Pa ne mogu da se prilagođavam iz dana u dan".

Izvor: RTS/Screenshot

Savić je potom komentarisao i sve što se događalo u polufinalu, koje je maestralnim potezom odlučio Filip Filipović.

"Nije isto kada protiv Španije u polufinalu Srbija i Španija imaju po 20 isključenja. To nikakav problem nije. Kad neko pogleda statistički, reći će da je bio ujednačen kriterijum. Pa, nije. Na koji način sam dobijao isključenja ja, na koji on? Dao sam bezvezni primjer, jer pričamo o tome koliko je igrača završilo meč. Zamisli situaciju sa po 11 igrača. Pri tom je milijardu isključenja bez lopte, bez razloga, niko ne zna zbog čega...".

Situacija u svjetskom vaterpolu je očigledno daleko od srećne, tako da ne budite u čudu kada vas neke odluke sudija u bazenu potpuno iznenade. Možda su isto tako iznenađeni i igrači i treneri kojima sude.