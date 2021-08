Selektor Terzić poslije istorijskog trijumfa: Morali smo da pobijedimo, zbog publike!

Selektor Terzić bio je zadovoljan poslije pobjede.

Izvor: MN PRESS

Srbija je završila grupnu fazu Evropskog prvenstva još jednom pobjedom. Ne samo da su srpske djevojke iz grupe izašle sa perfektnim skorom, već su i prvi put u istoriji uspjele da savladaju ekipu Rusije na Evropskim prvenstvima.

Poslije prva dva seta delovalo je da će brzo biti završen posao, ali tada je došlo do opuštanja. Srpskom timu su dva seta bila dovoljna za prvo mjesto u grupi, a selektor Zoran Terzić je nakon toga primijetio veliko opuštanje.

"Ne znam koliko znaju gledaoci, nama su dva seta bila dovoljna da budemo prvi u grupi. Evidentno je bilo da je poslije dva seta došlo do pada motivacije, koncentracije. Pravili su nam mnogo problema sa servisom, ali kada je trebalo odigrali smo dosta bolje u tom petom setu i dobili", istakao je selektor nacionalnog tima poslije meča.

Iako je mogao da se potpuno opustio nakon takvog skora, puna hala ga je natjerala da od svog tima zatraži pobjedu!

"Naš cilj je bio da uzmemo to prvo mjesto, mogli smo da i poslije ta dva seta odmorimo neke igrače, ali cijela ta atmosfera i navijači su me naterali da jurim pobedu. Nadam se da su svi užvali", dodao je on.

Sada naš tim kao prvoplasirani iz svoje grupe čeka četvrtog iz grupe C, koji će se znati tek u četvrtak.