Oduvijek navijam za Federera, ali Novak je već sada uspio: U Njujorku hoće da se osveti, ali priznaje – najveći je!

Novak ga je pobijedio u jednom finalu, a sada mogu da se sretnu i ranije.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković nije dobio lak žrijeb u Njujorku, pošto će ga nakon uvodnog duela protiv kvalifikanta Holgera Runea sačekati mečevi sa jako ozbiljnim protivnicima.

Jedan od njih je i Italijan Mateo Beretini koga je pobijedio u finalu Vimbldona. Isti dan kada je Italija postala šampion Evrope u fudbalu nije Beretini uspio da donese duplu radost svom narodu. Sada je u intervjuu "Korijere dela Seri" pred US Open odgovorio na pitanje da li će Novak na US Openu postati najveći teniser ikada.

"Brojevi kažu da on vjerovatno to već jeste. Ali mene rekordi ne interesuju, interesuju me emocije. Svakako da je Novak među najvećima", rekao je Beretini.

O "velikoj trojci" nikada nije krio mišljenje. Iako ima odličan odnos sa Novakom, oduvijek navija za Federera. Ipak,Italijan se nada da će u eventualnom duelu četvrtfinala sa Đokovićem uspjeti da se "osveti" za poraz iz Londona.

"Nikada nisam krio da navijam za Federera. Otkako sam bio dijete do danas. Ali ljepota Đokovića, Federera i Nadala je u tome što su veoma različiti i imaju ogroman kvalitet. Teško je birati između njih", dodao je on.

Na kraju je istakao da nije mnogo vremena ostalo da se divimo trojici teniskim velikana.

"Jasno je da smo svjedoci Rodžerovog kraja, ali hajde da uživamo u ovim nevjerovatnim šampionima dok su još tu", smatra Beretini.