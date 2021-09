Treneri Borca m:tel i dobojske Sloge o predstojećem završnom turniru Kupa Srpske: Biće, kao nikad do sada!

Predstojećeg vikenda na rasporedu je završni turnir Kupa Republike Srpske u rukometu, koji će biti odigran u novootvorenoj "Areni Gradiška".

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Najprije će na teren istrčati rukometaši Jedinstva iz Brčkog i trebinjskog Leotara (17), a potom i igrači banjalučkog Borca m:tel protiv Sloge iz Doboja (19), što je prema ocjenama sportske javnosti "finale prije finala", posebno nakon prošlogodišnjeg duela u kojem su Banjalučani protutnjali kroz Doboj i podigli 14. pehar u klupskoj istoriji.

Međutim, trener crveno-plavih Mirko Mikić se nije složio sa konstatacijom da će pobjednik meča između Borca m:tel i dobojskog kluba "sigurno" podići trofej namijenjen pobjedniku Kupa Srpske.

"Ne znači to. Svakako je da je naš par atraktivniji u odnosu na duel između Leotara i Jedinstva, ali nikako ne treba potcjenjivati Trebinjce i brčansku ekipu. Ništa se ne zna u obje polufinalne utakmice, posebno između nas i Sloge. Stvarno smatram da Leotar već duže vrijeme ozbiljno radi, imaju pedantnog trenera (Darko Tavrić) koji iz godine u godine podiže nivo tamošnjeg tima, pa ne smatram da će bolji iz našeg duela osvojiti trofej. Ne bih se unaprijed usudio da tako nešto obećam", rekao je Mikić za naš portal.

O samom duelu protiv Dobojlija, dodao je da će u odnosu na prošlogodišnje finale, ovoga puta biti veoma neizvjestan rezultat.

"Kao nikad do sada! Smatram da smo podjednaki i ne znam šta mogu da očekujem u toj utakmici. Spremićemo se, kao što će to učiniti i trener Sloge, na najbolji način, pokušaćemo da iskoristimo njihove nedostatke i da neutrališemo sve prednosti. Zato očekujem neizvjestan meč na malo golova i radujem se predstojećem finalnom turniru. Na početku priprema sam rekao da bih volio da započnemo sa osvojenim peharom, to i sada mislim, vjerujem da imamo snagu za to, ali treba to da potvrdimo na terenu. Probaćemo da nedostatak iskustva, rutine i rotacije da nadomjestimo borbenošću i trčanjem, što pokušavamo već mjesec i kusur dana", naglasio je strateg banjalučkog tima i izrazio nadu da će dvorana u Gradišci biti popunjena.

"Nadam se da će ljudi koji vole rukomet napuniti 'Arenu' u Gradišci i da će svi uživati u našem duelu", zaključio je Mikić.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Njegov sa dobojske klupe Dejan Vasilić svjestan je da su utakmice Borca m:tel i Sloge uvijek pobuđivale veliku pažnju domaće javnosti.

"Dvoboji Sloge i Borca su uvijek bili praznik rukometa tako da vjerujem da će i ovaj polufinalni duel opravdati epitet derbija. Banjalučani su kao prošlogodišnji osvajači ovog takmičenja favoriti i na ovom završnom turniru, ali mi ćemo da damo svoj maksimum i nadamo se da ćemo donijeti trofej u Doboj", rekao je Vasilić.

Prema njegovim riječima, u drugom polufinalnom meču favorit za prolaz je trebinjski tim.

"U drugom polufinalnom paru veliki favorit je hercegovački tim, tako da očekujem da sa Leotarom igramo finale. Ako uspijemo da prođemo Borac m:tel", dodao je šef struke Sloge.

Utakmice polufinala Kupa Republike Srpske mogu se uživo pratiti putem fesjbuk stranice Saveza i Televizije Simić, a finale koje je na programu u nedjelju, 5. septembra direktno će da prenosi i Radio-televizija Republike Srpske.