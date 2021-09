Novak prekinuo Mekinroa, nije htio da čuje to pitanje: Zabranio priču poslije pobjede - Ne želim ni da mislim o tome!

Đoković je savladao Matea Beretinija, poslije plasmana u polufinale je o svemu bio raspoložen da priča, ali ne i jednoj temi.

Novak Đoković je u polufinalu US opena i nalazi se na dva meča od osvajanja kalendarskog grend slema. Mateo Beretini jednostavno nije mogao da izađe na kraj sa neverovatnim Srbinom - 3:1 (5:7, 6:2, 6:2, 6:3).

Jeste Italijan uzeo prvi set, ali onda je Novak zaigrao na najboljem nivou od početka turnira. Ipak, Đoković kaže da ni sada neće početi da razmišlja o osvajanju četvrtog grend slema u 2021. godini!

Đoković je uspio da za nešto manje od tri i po sata savlada šestog nosioca i ovogodišnjeg finalistu Vimbldona. Bilo je tokom meča i Novakovih sočnih psovki za publiku, tj. nekulturne pojedince, a poslije meča je istakao da je vrlo zadovoljan nivoom igre koji je pokazao.

"Bio je sjajan meč. Dosta energije na terenu, takođe i van njega. Mateo je izvanredan igrač, on je standardan top 10 igrač. Kad god igramo, neizvjesna je bitka. Kada sam izgubio prvi set, uspio sam da to zaboravim, da nastavim da igram dalje i da momentum dođe na moju stranu. Podigao sam igru na jedan poseban nivo i ova tri seta su moj najbolji tenis na US openu ove godine", jasan je Đoković.

Patrika Mekinroa je zanimalo kako uspijeva da tek tako zaboravi ono loše što je bilo i zaigra na najboljem nivou.

"Svi imaju svoje načine i tehnike da se smire, da ostanu u zoni i da se fokusiraju na sljedeći poen. U sportu je to jedna od najtežih stvari u sportu, Teško je doći do te zone, a lako je izaći iz nje. Morate sami da se borite u tenisu, takav je sport, i te stvari nam daju tu mentalnu snagu. Svaki put kad igram na ovom stadionu, to je nova lekcija za mene i mogućnost da napredujem."

Mekinro je konstatovao da je Đoković ponovo izgubio prvi set, a potom zaigrao sjajno.

"Ne želim da izgubim prvi set! To je nešto što se dešavalo i u prethodnim mečevima, ali se to pokazalo kao dobra taktika (smijeh). Želim da počnem uvijek dobro meč, imao sam šanse u prvom setu, ali on je jedan od najboljih servera u tenis i nije slučajno da ga zovemo "malj". Morao sam da ostanem fokusiran na svaki poen."

Slijedi meč protiv Saše Zvereva.

"On je u nevjerovatnoj formi, mnogo pobjeđuje. Mislim da nije izgubio meč od Tokija i vrlo ubjedljivo je došao do polufinala. Jako dobro znam njegovu igru, imao sam set i brejk prednosti u Tokiju i on je to okrenuo. Svaki meč je neizvjestan, ovo je finiš grend slema i on je jedan od najboljih na svijetu. To je veliki izazov", svjestan je Đoković posla koji ga čeka.

Pokušao je Patrik Mekinro potom da pita Novaka o šansi da osvoji kalendarski grend slem, stigao je da kaže da su mu potrebne dvije pobjede, ali Đoković ga je odmah prekinuo.

"Samo mislim o sljedećem meču. Ne želim da mislim o tome. Mislim samo o sljedećem meču i idem korak po korak", jasno je poručio Novak Đoković.