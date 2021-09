On je Novakov najopasniji rival! Uskoro počinje spektakl, Tim vjeruje u Nijemca – Sjetite se Tokija i spremite kokice!

Dominik Tim prednost u polufinalu US opena daje Zverevu.

Ove noći nema spavanja za navijače Novaka Đokovića! Sat poslije ponoći, on će zaigrati u polufinalu US Opena protiv Saše Zvereva i biće na dva koraka od vječnosti - mesta "Broj jedan" na listi pobjednika grend slemova!

Garantovani spektakl i za publiku na "Artur Ešu" u terminu koji se njima najviše dopada.

Uoči tog duela je Dominik Tim iznio svoje predviđanje. On vjeruje da bi Nijemac mogao da prođe u finale posljednjeg grend slema sezone.

"Saša je najopasniji protivnik za Novaka. Prije svega zbog servisa i načina igre. Zna kako da ga pobijedi", rekao je Tim za "Eurosport".

Njegova aluzija je bila jasna - meč u polufinalu u Tokiju.

"Pokazao je to nedavno na Olimpijskim igrama i vjeruje da može to da ponovi. Biće to meč za kokice i uživanje", jasan je Tim.

Vidjećemo ko će se na kraju radovati. Pobjednika u borbi za trofej čeka bolji iz duela Danila Medvedeva (Rusija) i Feliksa Ože-Alijasima (Kanada).