Novak godinama nije imao pojma o tome! Srđan Đoković piše knjigu i otkriva - Jedna rečenica promijenila sve!

"Radila sam sa djecom na terenima i vidjela dječaka koji visi na ogradi oko terena i posmatra šta radimo. Bila su tri terena jedan do drugog i ja sam primijetila da dečak kruži i sluša šta objašnjavam igračima. Na kraju sam mu prišla i pitala ga da li zna koji je sport u pitanju, a on mi je rekao da je to tenis. Kazao mi je i da je već držao reket u rukama. Zapitala sam ga da li bi želio da nam se pridruži, na šta je on odgovorio: 'Čekao sam da me to pitate.' Izašli smo na teren i radili, i istog dana sam shvatila da je rođen za tenis. Zatražila sam da me upozna sa svojim roditeljima. Rekla sam im da poslije Monike Seleš nisam uočila nijednog igrača kao što je njihov sin i da mislim da će on sa 17 godina biti među prvih pet u svijetu. Bili su začuđeni mojim tvrdnjama, a sada kad razmislim, mora da su mislili i da nisam normalna”, prisjetila se Jelena Genčić u intervjuu za "Vreme" svog prvog susreta sa Novakom.