Tekst o Novaku o kojem se priča - otkrili šta ga čini velikim! Na svijetu imate 8 milijardi ljudi i niko to nije uspio!

Poznati svjetski medij pokušao je da dokuči zbog čega je Novak Đoković tako nevjerovatan teniser.

Stigao je Novak Đoković do polufinala US opena, čime je postavio još jedan rekord koji teško da će neko u skorije vrijeme nadmašiti.

Stigao je Srbin na dva meča od osvajanja kalendarskog grend slema i 21. slema u karijeri, čime bi takođe postao rekorder. Sve to natjeralo je svjetske medije da postave pitanje - U čemu leži veličina Novaka Đokovića?

Upravo to je naslov istraživanja agencije "Asošiejted Pres" (AP). Oni su u sjajnom tekstu analizirali zbog čega je Đoković toliko dominantan svjetskim tenisom, usput "pozajmljujući" izjave brojnih drugih tenisera koji su ga opisivali.

U ovom tekstu, autori ističu brojne stvari kao Novakove kvalitete, ali se jedan ipak stavlja na više mjesto od ostalih.

"Ako pitate druge tenisere šta je ta veličina koja je stavila Novaka Đokovića nadomak kompletiranja prvog kalendarskog grend slema nakon više od pola vijeka, njihovi odgovori pominju različite faktore. Neki će reći da je njegov ritern, drugi će istaći sposobnost da pokrije svaki ćošak terena. Ali ono što svi veličaju bez izuzetka je Đokovićev moćan mentalitet i fizička snaga", stoji na početku teksta "AP"-a.

Oni navode da Đoković ostaje fokusiran i da je uvijek u optimalnom fizičkom stanju, naročito kada se igra na tri dobijena seta.

"Njegov najveći kvalitet je njegov um", rekao je Sem Kveri.

"Novak je sa druge planete. Stvarno to mislim, zbog toga kako igra i gleda tenis. Ne postoji niko kao on", rekla je Grkinja Marija Sakari, ovogodišnja polufinalistkinja US opena.

"Njegovo samopouzdanje je nevjerovatno", rekao je Stiv Džonson.

"Ne vidim nikakvu slabost kod njega. Viđali smo ga da potpuno 'počisti' turnire. Vidneli smo ga da se vrati iz teških situacija. Čini se da čuva energiju i zna kada da je podigne", objasnila je Džesika Pegula.

Autori teksta poslije navođenja svih ovih izjava ističu i nedavnu izjavu Endija Rodika po kojoj Novak rivalima prvo oduzme noge, a onda i dušu. Uslijedile su i izjave Matea Beretinija, Đokovićeve posljednje "žrtve".

Pitanje za Italijana je glasilo - da li je teže nadmašiti ga na fizičkom ili mentalnom planu?

"Pomalo od oba. Čak i kad se iznervira, on pronađe svoju zonu samopouzdanja. To je nešto što možete da osjetite sa druge strane mreže", počeo je Beretini.

"Sa fizičke strane, čini se kao da se nikad ne umara. To je kao da vam govori 'Okej, jesi li umoran? Ja mogu da ostanem ovdje još dva-tri dana'. Takav je osjećaj. Morate da taj fizički i mentalni intezitet koji sam ja imao u prvom setu zadržite tokom svih pet", rekao je Beretini, prije nego što je poentirao.

"Niko ne kaže da to ne možete da uradite, ali niko na svijetu to nije uradio. Postoji osam milijardi ljudi i niko to nije uspio."

