Beker upozorio pred finale - morate to uzeti u obzir! 

Cijeli teniski i sportski svijet gleda ka Nujorku i meču Novaka Đokovića i Danila Medvedeva!

Novak Đoković je u trileru savladao Aleksa Zvereva i stigao u finale US Opena gdje juri obaranje dva "vječna" rekorda i istoriju! A to je oduševilo jednog od teniskih velikana i Đokovićevog bivšeg trenera Borisa Bekera.

On je pred finale istakao da je Novak neverovatan i da iz godine u godinu postaje sve bolji, kao i da mu godine ništa ne mogu.

"Živio kralj! On je nevjerovatan čovjek, neverovatan teniser. Pred njim je najvažniji meč karijere, on ga tretira kao posljednji. To je sve što imam da kažem o tome", istakao je Beker.

Ipak, mora se uzeti u obzir razlika u godinama i to kroz kakve je sve napore Novak prošao ove sezone.

"On ima 34 godine, a njegov protivnik u nedjelju samo 25, morate to uzeti u obzir", dodao je Beker.