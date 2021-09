Novak zaplakao na konferenciji: Poslije finala se sjetio porodice, pa u suzama prekinuo priču! (VIDEO)

Najbolji teniser svijeta je bio vrlo emotivan poslije poraza u finalu US opena.

Novak Đoković nije uspio da osvoji US open i tako kompletira kalendarski grend slem, pošto je u finalu turnira u Njujorku izgubio od Danila Medvedeva (3:0).

Ovaj poraz je Srbinu jako teško pao - plakao je u toku meča, potom je imao emotivnu poruku za publiku, dok je u razgovoru sa srpskim novinarima ponovo bio u suzama i stoga odlučio da prekine razgovor.

Nije ovo bio nimalo lak dan za najboljeg tenisera svijeta. Možda mu Danil Medvedev jeste rekao da je za njega najbolji u istoriji, ali biće mu to tek mala utjeha nakon što nije uspio ostvari podvig koji se čeka od 1959. godine.

Đoković je na konferenciji za medije otkrio zbog čega je zaplakao na terenu, da bi u razgovoru sa srpskim medijima bio još emotivniji. Zaplakao je dok je govorio o svojoj porodici.

"Što više vrijeme odmiče za nas 'matorije', to nam je teže nego mlađima da ostanemo na vrhu i da budemo kandidati za osvajanje grend slemova. Svjestan sam ja toga i te kako, ali to me ne brine, to je prirodni ciklus u životu. Ne osjećam se staro i istrošeno kad je u pitanju moje tijelo", počeo je Đoković, prije nego što je usledio teži dio razgovora.

"Naravno, život je potpuno drugačiji, ja sam i suprug i otac, imam druge prioritete kada se život sagleda u cjelini. Želio bih više da budem sa djecom, to sam sebi obećao jer… Odsustvo me boli dosta…", i u tom trenutku su Đokoviću krenule suze.

"Izvinjavam se. Uhhh...", završio je potreseni Đoković razgovor sa medijima. Evo kako je to izgledalo:

