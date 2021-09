Ove srijede stiže dokumentarac o Mihaelu Šumaheru, a svi jedva čekaju da čuju nove informacije o njegovom stanju.

Prošlo je skoro osam godina od tragične nesreće Mihaela Šumahera na skijanju, otkada je njegovo životno stanje ugroženo, a navijači legendarnog vozača Formule 1 sa nestrpljenjem iščekuju ovaj 15. septembar.

To je dana kada će biti objavljen "Netfliksov" dokumentarac naslova "Šumaher". Sada su pred njegovu premijeru otkriveni novi strogo čuvani detalji o porodici slavnog Nijemca.

Šumaher je krajem 2013. godine doživio nesreću na skijanju od koje se i dalje oporavlja, a u dokumentarnom filmu koji će uskoro objaviti "Netfliks" pričali su njegovi najbliži - članovi porodice, saradnici kroz karijeru, čak i rivali sa staze.

Kroz sve nevolje tokom prethodnih skoro osam godina prolazila je Korina, njegova supruga! Ona je u tom dokumentarcu otkrila i kako se porodica bori sa teškim stanjem u kojem se Šumaher nalazi.

"Mi smo zajedno. Živimo zajedno u našoj kući. Zajedno prolazimo terapije", rekla je Korina.

"Radimo sve što možemo da učinimo da Mihaelu bude bolje i da budemo sigurni da mu je udobno. Da mu jednostavno učinimo da osjeća našu porodicu, našu vezu. I bez obzira na sve, ja ću uraditi sve što mogu. Svi ćemo", otkrila je supruga Mihaela Šumahera.

Ona je dodala i kako porodica funkcioniše prethodnih godina.

"Pokušavamo da nastavimo dalje kao porodica, onako kako je Mihael to volio i kako i dalje voli. I mi nastavljamo sa našim životima."

Takođe, novinari francuskog portala "Gala" imali su priliku da pogledaju film prije njegove premijere i otkrili su šta je Korina u jednom dijelu filma govorila.

"Nikad nisam krivila Boga za to što se dogodilo. To je bila loša sreća. Užasno je što se stalno pitam zašto se to događa Mihaelu, zašto nama, zašto ovako? Ali ipak, događa se i drugim ljudima", rekla je Korina Šumaher.

