Skandal! Srbija oštećena pred polufinale Evropskog prvenstva: Poljaci namjerno mijenjali termine, selektor je ljut!

Odbojkaši Srbije se u subotu od 21.00 bore za ulazak u finale Evropskog prvenstva, ali organizatori su riješili da "orlovima" otežaju posao pred posljednja dva meča na turniru.

Izvor: Profimedia/MN Press

Odbojkaši Srbije večeras igraju ključnu utakmicu Evropskog prvenstva - na redu je polufinale protiv Italije, ali pred meč koji vodi ka odbrani evropskog trona, sporan je termin odigravanja.

Srbija će protiv Italije igrati u subotu od 21.00, ali to nije bilo prvobitno planirano, zbog čega će srpska selekcija biti oštećena, a selektor Slobodan Kovač je ljut!

Naime, organizatori turnira u Poljskoj su prvobitno zakazali da se meč Srbije i Italije u polufinalu igra prvi po rasporedu od 17.30, potom je to bilo promijenjeno za 20.00, da bi na kraju bilo konačno utvrđeno za 21.00.

Naravno, Poljska je ekipa koja igra meč u onom drugom polufinalu, protiv Slovenije, pa su kao organizatori odlučili da sve istumbaju, kako bi oni igrali od 17.30, jer bi u slučaju pobjede pred finale u nedjelju imali više vremena za odmor.

Time uopšte nije bio zadovoljan ni selektor Srbije Slobodan Kovač.

"Promijenili su satnicu i stavili su da mi igramo od devet sati. Ovo je jedina utakmica na EP do sada koja se igra u tom terminu. Ne znam da li ne znaju da organizuju ili to rade namjerno. Da je u osam mogli bismo da prihvatimo... Ali, šta je tu je. Došli smo do polufinala, dobar je rezultat, možemo bolje, hoćemo bolje i više. To su neke stvari koje treba da nas motivišu još više da pružimo maksimum i ostvarimo dobar rezultat", rekao je selektor Kovač, čija je ekipa u četvrtfinalu porazila Holandiju:

On je nastavio u sličnom tonu.

"Sama organizacija nije najbolja, mada Poljaci znaju to dobro da rade. Ovog puta nije bilo najbolje, jer su mnogo velike pauze bile između promjena gradova i samih utakmica. Ovdje smo tri dana bez meča, pa onda igramo dvije najvažnije utakmice u dva dana. Mislim da je to propust organizatora", dodao je Kovač.

Srbija prvo igra protiv Italije, a onda u nedjelju ili u finalu ili meč za treće mjesto.

"Ako imamo utakmicu do ponoći, a treba da spremamo sljedećeg protivnika i da održimo sastanak sa igračima... To ne može da se radi ranije, unaprijed, jer kako da pričam o nekoj sljedećoj ekipi ako još nismo napravili korak ka tom protivniku, to jest nismo preskočili prethodnu prepreku", istakao je selektor.