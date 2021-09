Ovo od Federera nismo očekivali - Hvalio Novaka kao nikada ranije: Rodžer shvatio ko je najbolji svih vremena!

Federer je imao samo riječi hvale o najboljem teniseru svijeta, čovjeku koji mu je ukrao mnoge rekorde.

Izvor: Profimedia

Nismo često imali prilike da slušamo kako Rodžer Federer hvali najboljeg tenisera na svijetu!

Sada se oglasio, prepun pohvala na račun Novaka Đokovića... Švajcarac, kog pojedini i dalje smatraju najboljim teniserom svih vremena, tvrdi da je Đokovićeva sezona bila izuzetna i da su stvari koje Novak radi u svjetskom tenisu ''lude''.

U jednom od razgovora sa medijima, Rodžer se osvrnuo i na finale posljednjeg grend slema u Njujorku, koje je Novak izgubio od Danila Medvedeva.

''To što je on uradio je ludo. Bilo je sjajno gledati ga na US openu kako pokušava da osvoji kalendarski grend slem. Mislim da ga je moguće osvojiti, vjerujem da ćemo vidjeti osvajanje svih velikih turnira u sezoni. Dolazili smo blizu takvog rezultata, ali znate kako je, nekad vam za to treba i malo sreće. Potrebno vam je sve, morate biti uporni jer je teško ali izvodljivo'', rekao je Federer.

Da je pobijedio, srpski teniser bi postao čovjek sa najviše GS titula u karijeri, ali i prvi igrač nakon Roda Lejvera sa sva četiri grend slem trofeja u istoj sezoni.

''Moram da pitam Roda Lejvera šta je mislio dok je iz prvog reda na US openu gledao kako Novak Đoković igra. Naravno, ono što je Đoković uradio ove sezone je zaista izuzetno'', zaključio je Švajcarac.

Na posljednjoj ATP listi Rodžer Federer zauzima tek deveto mjesto, ali i to je sjajan plasman s obzirom na to koliko je igrao. On je posljednjih mjeseci mnogo više van terena, zbog povreda koje su mu ugrozile karijeru.