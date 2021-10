Srbin šokirao - Medvedev je najbolji teniser na svijetu: Večeras brani Novaka, a pred meč hvalio Rusa na sva usta!

Filip Krajinović će imati jako težak zadatak u trećem kolu Indijan Velsa, moraće da pobijedi Danila Medvedeva!

Izvor: MN PRESS

Danil Medvedev u Indijan Velsu juri prvo mjesto na ATP listi i Novaka Đokovića, a naredni rival mu je Srbin. Filip Krajinović ga je već pobjeđivao, sa da se raduje ovakvoj prilici.

Prije dvije godine na turniru u Parizu Krajinović je bio bolji od Medvedeva koji je tada bio 15. na svijetu sa 6:3, 6:2, a sada je ipak Rus veliki favorit. Po Krajinovićevim riječima, Medvedev je najbolji teniser na svijetu.

"Ovo je velika prilika za mene, Medvedev je sjajno igrao do sada. Osvojio je US Open i on je najbolji teniser na svijetu. Vrlo sam uzbuđen što ću igrati protiv njega. Već smo nekoliko puta igrali i znam ga dobro. Naravno da je on favorit, ali ja nemam šta da izgubim i uživaću u meču", istakao je on.

Prethodni put su se sastali ove godine na Australijan openu gdje smo vidjeli dramu. Prva dva seta je dobio Rus, onda je Krajinović smogao snage da se vrati na 2:2 i na kraju je u petom setu pao - 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0.

"Igrao sam jako dobro u Australiji, igrali smo pet setova. Ali u Australiji su uslovi bili drugačiji nego ovdje, pa da vidimo. Uzbuđen sam, znam da će on pružiti svoju najbolju igru i spreman sam da igram", istakao je Krajinović.

On smatra da je najveća prepreka ka pobjedi nad Medvedevom servis visokog Rusa.

"Svi znaju da mu je servis najjače oružje, mislim da je mnogo napredovao. Fizički je mnogo bolji i mislim da je teško pobijediti ga jer trenutno nema manu. Ali kao što sam rekao, nemam ništa da izgubim i igraću agresivno", rekao je Krajinović.

Meč između Medvedeva i Krajinovića bi trebalo da se odigra u noći između ponedjeljka i utorka oko 4:30.

(MONDO)