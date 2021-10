Hrvatska legenda čestita Srbima: To niko neće ponoviti, njihova decenija za pamćenje!

Hrvatska reprezentacija se oprostila od olimpijskog, evropskog i svjetskog šampiona, a on je na rastanku poslao poruku i o najvećim rivalima - reprezentaciji Srbije.

Poznati hrvatski vaterpolista Maro Joković (34) jedan je od igrača koji su se ovog ljeta oprostili od kapice reprezentacije.

On je u intervjuu za portal Index.hr rekao da tu odluku nije donio preko noći i da je tijelo počelo da mu otkazuje.

"Za stvari koje sam nekad radio svakog jutra, sad mi treba puno više vremena da se odmorim. Igranje za reprezentaciju je izuzetno fizički naporno, posebno na nivou koji traži hrvatska reprezentacija i zato nema smisla da se upuštam u još jedan olimpijski ciklus. Ne bih se želio povlačiti po bazenu i zaključio sam da je možda bolje sada reći da je kraj, nego se upuštati u nešto što nisam siguran da bih mogao na adekvatan način izgurati do kraja. Sa 37 godina pitanje je da li bih pomogao ili odmogao reprezentaciji".

Hrvatska nije napravila dobar rezultat na Olimpijskim igrama u Tokiju, gde je ispala u četvrtfinalu protiv Mađarske (11:15). Joković je rekao da taj učinak nije ubrzao njegovu odluku, jer bi ona uslijedila bez obzira na sve.

"Na Igrama u Pekingu bili smo šesti, na nekim evropskim prvenstvima nismo ni grupu prolazili, pa mi nije na pamet palo da se oprostim. Tako da se sigurnošću mogu da kažem da rezultat iz Tokija nije imao veze s mojom odlukom. Čista biologija i moja odgovornost prema reprezentaciji i viziji, kako bih želio da izgledam u sistemu reprezentacije".

Na svom posljednjem turniru, Joković je vidio ono što je često gledao prethodnih godina - dominaciju Srbije.

Od "delfina" je sa saigračima gubio u finalu Olimpijskih igara u Riju 2016, na Evropskom prvenstvu u Beogradu, na Svjetskom prvenstvu u Kazanju, u finalu Svetske lige na Tašu...

Na pitanje da li su Srbi stvarno toliko bolji ili je u pitanju neki drugi problem, Joković odgovara...

"Imali su konstantu. Još od njihove smjene generacija nakon Pekinga imali su minimalne rotacije u ekipi svih ovih godina. Ta je generacija i u juniorima bila vrhunska i jednostavno, dogodilo im se to da su imali sreću da isti igrači skoro 15 godina zajedno igraju. Većina njih je zajedno igrala u Partizanu, a bez obzira na to što su se kasnije raselili po Evropi, u reprezentaciji su pokazivali jednaku količinu zajedništva. Jedna vanserijska ekipa koja je puno puta pokazala da u odlučujućim trenucima zna zadržati prisebnost i ima rješenje za svakog protivnika. To je nešto na čemu im zaista treba čestitati. Nisam siguran da će iko ikada moći ponoviti ono što su oni napravili u zadnjih desetak godina".

Poslije odbrane zlata na Igrama, Srbija je dočekala još sjajnih rezultata. Klupski vaterpolo doživeo je procvat, od večeras prvi put ima tri učesnika u grupnoj fazi Lige šampiona, a prike toga su mlade selekcije osvojile zlato u svim muškim uzrastima.

Na pitanje šta je problem sa hrvatskim sistemom, trofejni Joković, osvajač zlata na olimpijskim igrama, evropskom i svetskom prvenstvu, odgovara...

"Teško pitanje, ali niste ga uputili na pravu adresu. To je pitanje za struku, za trenere, ne za mene. Da bih znao u čemu je problem, morao bih znati kakva je struktura rada. To su stvari o kojima ne znam ništa niti u to želim ulaziti. Nešto o tome znam iz ličnog iskustva, ali ne bih se upuštao u neku dublju analizu, jer jednostavno nisam u tome. Što se tiče 'A' reprezentacije, nije baš da će sad neko ko upadne u ekipu prvi put biti u selekciji. Na širem spisku je bilo dosta mladih. Već neko vrijeme stalno su tu Bukić, Fatović, Marcelić… Nije baš da je reprezentacija ostala na samo starim igračima", dodao je iskusni vaterpolista koji je godinama bio hrvatski adut na krilu.