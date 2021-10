Rus prijetio Novaku, sad ide ka ozbiljnom padu: Đoković ostaje prvi na svijetu, dvojica napadaju Medvedeva!

Danil Medvedev je pred velikim problemom u finišu sezone.

Cijele sezone Danil Medvedev juri Novaka Đokovića i prvo mjesto na ATP listi, a sada bi u finišu sezone umjesto vrha mogao da padne čak i na četvrto mjesto!

Da je osvojio Indijan Vels, mogao je Medvedev da prestigne Novaka na sedam dana i odmah ostane bez trona, a sada ga možda čeka veliki pad. Prvog novembra se brišu bodovi osvojeni u Parizu 2019. godine, a osmog u Parizu 2020. godine, zbog pravila koje je ATP mijenjao!

Tako će u sedam dana prvo Novak, a onda Danil izgubiti po 1.000 bodova, pošto je Srbin osvojio taj turnir 2019. godine, a Rus 12 mjeseci kasnije. I upravo je ta nedjelja mogla biti ona u kojoj je Medvedev postao najbolji na svijetu, ali se to nije desilo.

Iako je na US Openu dobio Novaka u finalu, Medvedev u posljednjem dijelu sezone brani ogroman broj bodova i zato je i dalje u ozbiljnom zaostatku u odnosu na Novaka. Do kraja sezone on brani čak 2.500 bodova jer je osvojio titule u Parizu i na završnom mastersu sezone.

Jednostavno nigdje ne može da poboljša svoj sadašnji skor od 9.540 bodova i sada su dva tenisera vrlo blizu tome da ga prestignu! To su Stefanos Cicipas i Aleksandar Zverev. Grku on bježi 1.590 bodova, a Nijemcu nešto manje od 2.900 poena. A obojicu su otišla na ATP turnir u Beču gdje jure titulu i novih 500 bodova u trci.

U ATP trci su još bliži, pa je tako Cicipas na manje od 800, a Zverev na manje od 1.400 bodova od Rusa i zapravo su jako blizu tome da ugroze njegovo drugo mjesto.

A što se tiče Novaka, kako stvari stoje, svjetskim tenisom će još dugo vladati...

