Dominiraju, ruše sve redom, a onda ih Novak ugasi: Otkako su naletjeli na Srbina gube i od totalnih anonimusa!

Novak je velika mentalna prepreka za mnoge.

Mnogo puta do sada smo čuli da su svi vrhunski teniseri vrlo slični po igračkom kvalitetu, kada je u pitanju njihov servis, tehnika, brzina, ali da one najbolje od ostalih izdvaja mentalna snaga.

Upravo to se vidi na primjeru mladih lavova koji pokušavaju da uđu u teniski vrh poput Denisa Šapovalova i Stefanosa Cicipasa, koje su porazi od Novaka Đokovića potpuno poremetili.

Cicipas je bio u fenomenalnoj formi do Rolan Garosa, osvojio je turnire u Monte Karlu i Lionu i bio finalista u Barseloni. U Parizu je dobio Pabla Karenja Bustu, Aleksandra Zvereva i Danila Medvedeva, poveo 2:0 protiv Novaka u finalu i onda pao. A od tada ga nema!

Na Vimbldonu je pao već u prvom kolu, potom ga je u Hamburgu savladao Filip Krajinović već u trećem kolu, a na Olimpijskim igrama je izgubio takođe na trećem koraku i to od Uga Umbera.

U Torontu i Sinsinatiju se oporavio i stizao do polufinala, a onda je došao US Open na kome se mučio u prva dva, a onda ispao u trećem kolu. Sada ga je u Indijan Velsu savladao Nikoloz Basilašvili!

Slična stvar se desila i sa mladim Kanađaninom Denisom Šapovalovom. On je na Vimbldonu preko Anduhara, Mareja, Hačanova i Bautiste Aguta stigao do polufinala sa Novakom, a od poraza od Srbina je takođe nestao.

Poslije Vimbldona je igrao u Gštadu gdje ga je savladao 249. igrač na svetu Vit Kopriva, pa je u Kanadi izgubio prvo kolo od Tijafoa, a u Sinsinatiju od Benoe Pera.

Na US Openu je stigao do trećeg kola, a na prethodna dva turnira u San Dijegu i Indijan Velsu do drugog. Jednostavno, poslije susreta sa Novakom mnogi psihički i fizički padnu.

A Novak nastavlja da pobjeđuje.