Novak juri tri rekorda u Parizu: Za nedelju dana padaju Sampras i Nadal!

Novak Đoković ima novi izazov u karijeri u Parizu.

Izvor: Profimedia/Andrew Schwartz

Novak Đoković se ozbiljno sprema za masters u Parizu na kome će učestvovati od sljedeće sedmice, a u subotu tačno u podne saznaće ko mu stoji na putu ka novoj tituli!

Nije srpski teniser igrao zvanične mečeve skoro dva mjeseca, još od poraza od Danila Medvedeva na US Openu, ali je "napunio baterije" i spreman je za nove izazove. Masters u Parizu je za njega značajan iz više razloga, a prije svega jer može da čak tri rekorda, i najavi sjajan finiš sezone.

Za početak će Đoković ako podigne pehar u prijestonici Francuske postati (ponovo) teniser sa najviše masters titula, pošto bi ponovo prestigao Rafaela Nadala sa kojim se već godinama "juri" u tom segmentu.

Obojica su trenutno na po 36, a Nadal ne učestvuje u Parizu zbog povrede. Optimizam je na Novakovoj strani pošto je osvajao masters u Parizu već pet puta, najviše od svih tenisera, a posljednji put 2019. godine kada je savladao Denisa Šapovalova u dva seta. Prošlogodišnji šampion je Danil Medvedev.

Ako dođe do finala, Đoković bi popravio svoj rekord po broju mečeva za titulu na mastersima. Trenutno je na 53, a prethodno je prestigao Nadala (52) i Federera (50).

Izvor: Profimedia

Od ranije je poznato i da Đoković može u Parizu da potvrdi prvo mjesto na ATP listi, čime bi postao jedini u istoriji kome je to pošlo za rukom sedam puta, pošto je trenutno izjednačen sa svojim idolom Pitom Samprasom. Da bi se to dogodilo, postoje tri scenarija...

Prvi je da Novak dođe do finala Pariza, drugi da Medvedev ne dođe do finala, a treći da Đoković stigne makar do polufinala, a da Rus u tom slučaju ne osvoji trofej.

Nadamo se da će Đoković ostvariti het-trik rekorda tokom iduće sedmice u Parizu!