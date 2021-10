Sprema se spektakl - jutjuber se bori protiv Fjurija: Zakazana tuča koju će gledati cijeli svijet!

Najpričljiviji ''borac'' današnjice odmjeriće snage sa polubratom Tajsona Fjurija, engleskom rijaliti zvijezdom.

Izvor: Profimedia

Okršajem Tajsona Fjurija i Dionteja Vajldera dobili smo boks meč godine, ali podjednako dramatično biće i na borbi koja je tek zakazana. Sredinom decembra u ring će Tomi Fjuri i Džejk Pol, dvojica boraca koji nisu vrhunski sportisti, ali znaju na sebe da privuku pažnju.

Džejk Pol je jedno od ''najglasnijih'' lica u današnjem boksu, čovjek bez dlake na jeziku i momak prepun kontroverzi, a svoju karijeru počeo je kao jutjuber. Sa snimanja se prebacio u ring, gdje do sada nije imao mnogo pravih borbi, više su to bile egzibicije protiv javnih ličnosti i ljudi iz drugih borilačkih sportova. Zato će Tomi Fjuri, Tajsonov polubrat, biti izazov. On ima sedam profesionalnih pobjeda bez poraza i rijaliti karijeru iza sebe!

Ako vam to ne garantuje spektakl...

Pol i Fjuri će u ring ući 18. decembra 2021. godine, u američkom gradu Tampa. Boriće se na Floridi, vjerovatno u osam rundi, a poraženom iz ovog duela to će biti prvi izgubljeni meč u karijeri.

Pomenuli smo da je Tomi na skoru 7-0, a četiri puta je borbe završavao nokautom. On je i postao poznat kao bokser, ali je karijeru prekinuo na nekoliko mjeseci, da bi učestvovao u rijaliti programu. Sa djevojkom je osvojio drugo mjesto u programu ''Love Island'', a zatim se vratio u ring.

Džejk je do sada odradio četiri profesionalne borbe i svaki put je slavio. Doduše, njegovi protivnici nisu bili pravi bokseri. Sa njim je htjela da se tuče čak i žena koja tvrdi da su mu pobjede lažne i da to nije boks.

Prvo je pretukao kolegu jutjubera pod umetničkim imenom ''AnEsonGib'', zatim nekadašnjeg NBA košarkaša Nejta Robinsona, a u posljednje dvije borbe MMA borce Bena Askrena i Tajrona Vudlija. Trebalo bi da mu Tomi bude najveći izazov u karijeri...

Kvalitet neće biti na nivou meča Fjuri - Vajlder koji je jedan od najboljih teškaških mečeva u ovom vijeku, ali će zabava biti tu. Očekuje se ogromna gledanost, a fanovi dvojice ''boksera'' već se pripremaju za tuču!