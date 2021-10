"Protiv 'Želje' niko nije favorit na Grbavici!" Trener Zrinjskog oprezan: Nemaju poraz na domaćem terenu u prvenstvu!

"Imaju određeni kvalitet i moraćemo to ozbiljno da shvatimo, kao i svaku utakmicu do sada, i potrebna nam je prava energija da možemo da im pariramo", rekao je u najavi meča trener Mostaraca Sergej Jakirović.

U najavi meča sa Željezničarom na Grbavici (ponedjeljak u 18.00 časova), trener Zrinjskog Sergej Jakirović osvrnuo se na nedavni kup-okršaj sa Slobodom, koja je Mostarce eliminisala iz ovog takmičenja.

Sve do 90. minuta lider m:tel Premijer lige BiH bio je u prednosti, a potom je, u jednom od posljednjih napada, primio gol, te kasnije bio dekoncentrisaniji tokom izvođenja jedanaesteraca.

"Jako siromašna utakmica, a razlog za to je teren koji nije adekvatan premijerligaškom nivou. Mislim da smo apsolutno sve kontrolisali do tog posljednjeg ubačaja. Nije mi bilo ni na pameti da možemo da primimo gol iz toga jer je naša odbrana čistila puno tih dugih lopti. Drugačije nisu ni mogli da dođu do prilike, ali hajde da kažemo da smo 'zaspali' u jednoj korekciji i Sloboda je postigla gol. Naravno, poslije toga lutrija, dolaze jedanaesterci gdje smo imali prednost, da je Zlomislić uspio da postigne drugi gol, kad je Kukić odbranio, da smo otišli na 2:0 vjerovatno bismo mi prošli. Međutim, šta je tu je, mogu samo da čestitam golmanu Bukviću koji je odbranio tri jedanaesterca. To se stvarno ne viđa često i on je apsolutni junak što nas je Sloboda eliminisala i prošla dalje", istakao je Jakirović.

Prošle sezone Zrinjski je eliminisan u četvrtfinalu Kupa BiH od Sarajeva (1:0), te se već dvije godine zaredom oprašta od borbe za trofej u ranoj fazi.

"Otkako sam ja tu, tri utakmice Kupa sam igrao u gostima, nijedan meč nisam igrao na domaćem terenu. Bez obzira na sve, mi smo željeli da prođemo. Ako vidim da mi neko kaže da ekipa nije 'nabrijana', mene to vrijeđa jer mi želimo da pobijedimo u svakoj utakmici. Nema tu niko da 'diže ručnu' jer toga do sada nije bilo, dogodi se da ispadneš. Imali smo i u Poljicama nezgodnu utakmicu, i tad je bilo jedva... Očigledno nam ne leži, možemo reći da kad Zrinjski dođe do finala, onda i osvaja. Očigledno nam ne ide u Kupu, ali nema veze, nisam pravio euforiju oko pobjeda, neću ni depresiju oko poraza. Idemo dalje zacrtanim putem u prvenstvu, okrećemo se samo tome i fokusiramo se samo na to", istakao je Jakirović.

U prvom dijelu sezone, Zrinjski je na domaćem terenu deklasirao Željezničar rezultatom 3:0, ali Jakirović sada očekuje potpuno drugačiju utakmicu.

"Drugačiji su na domaćem terenu, igraju mnogo agresivnije, napadački, goropadnije, uz jednu jako dobru atmosferu na tribinama gdje ih stvarno publika nosi. Imaćemo tešku i zahtjevnu utakmicu, kao što je svaka u Premijer ligi BiH, i sam podatak da u sedam utakmica imaju četiri pobjede i tri remija na Grbavici u prvenstvu dovoljno govori za sebe. Imaju određeni kvalitet i moraćemo to ozbiljno da shvatimo, kao i svaku utakmicu do sada, i potrebna nam je prava energija da možemo da im pariramo. Neću reći da smo favoriti jer mislim da protiv 'Želje' na Grbavici niko to nije. To su pokazali iks puta i očekujem jako zanimljivu utakmicu. Željo je posljednjih nekoliko utakmica promijenio sistem igre, u 4-4-2 u rombu. Mnogo su ofanzivno postavljeni, stvaraju mnogo šansi, ne znam da li će takav sistem ostati i protiv nas je Petar Bojo i Luka Malić imaju po tri žuta kartona, ne znam da li je neko povrijeđen, da li će neko biti pozitivan isto... Međtim, imamo svoje mehanizme bez obzira protiv kojeg sistema igramo. Momci su pokazali da se lako prilagode i naravno da ćemo igrati svoju igru kao što smo radili i do sada. Nema potrebe da odustanemo, možemo jedino ako je 'kriminalan' terne, ali ovaj je najbolji u ligi, tako da se radujemo igranju na Grbavici u ponedjeljak."

Povrijeđenih igrača nema, ali stratega Mostaraca brine jedna druga stvar...

"Uopšte nije važno fizičko stanje igrača, koje je dobro. Danas je testiranje na korona virus i nakon svakog strepimo da li ćemo dobiti obavještenje da li je neko pozitivan ili negativan. Tek kad to budemo znali, onda ćemo znati sa kojim igračkim kadrom i uz kakvu taktiku pripremo utakmicu", zaključio je Jakirović.

