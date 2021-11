Neće vakcinu, pije ivermektin i ima koronu: Najbolji igrač NFL-a se oglasio, uzima lijek za životinje protiv kovida!

Zvanično najbolji igrač lige zaražen je u trenutku dok je njegov tim najuspješniji u ligi, a tokom izolacije su procurile kontroverzne informacije o njegovom kršenju pravila, izbjegavanju odgovora i liječenju od korone.

Izvor: Profimedia

Ljubitelji američkog sporta ostali su u šoku kada su shvatili da jedan od najvećih NFL igrača svih vremena Eron Rodžersnije govorio istinu kada su ga pitali da li vakcinisan. Sada je ponovo šokirao sve, u svom prvom obraćanju od kada je pozitivan na koronu.

Nakon što je prećutao da zapravo nije primio vakcinu, već da se "imunizovao", ali "alternativnim načinima", Rodžers je rekao da koristi ivermektin, lijek koji dokazano ne pomaže u sprečavanju ili liječenju korone.

"Ja sam neko ko kritički razmišlja i čvrsto vjerujem u tjelesnu autonomiju i pravo da napravite najbolji izbor za svoje tijelo", rekao je aktuelni MVP NFL-a u jednom podkastu.

Ovako se leči od korone.

"Uzimam monoklonska antitijela, ivermektin, cink, vitamin C i D i hidroksihlorohin i osjećam se odlično", rekao je on.

Uz priznanje da uzima ivermektin, rekao je kako je samostalno sprovao "istraživanje" o lijekovima za koronu i završio ga zaključkom da bi trebalo da pije lek koji se generalno koristi za uklanjanje glista kod životinja.

"Pričao sam sa svojim dobrim prijateljem nakon što je on dobio koronu i radimo dosta stvari koje je on preporučio", rekao je on.

Potom je pokušao da razjasni...

"Da naglasim, ja nisam neko ko poriče da korona postoji ili govori bilo šta slično. Samo hoću da napravim pravi izbor za svoje telo", dodao je on.

Rodžers je rekao da se protiv njega sada vodi "lov na vještice" i optužio je medije da ga pogrešno predstavljaju.

"Prije nego što zakucaju poslednji ekser u moj kovčeg i 'ponište' me, volio bih da razjasnim neke od gomile sramotnih laži o meni", rekao je on.

Međutim stvarima, pokušao je i da objasni da li je lagao kada je rekao da je "imunizovan" kada su ga pitali za vakcinu.

"Prije svega, nisam lagao na toj konferenciji za novinare. U to vreme trajao je lov na vještice širom lige, u kojem su svi u medijima bili toliko zabrinuti za to ko je vakcinisan, a ko nije i šta to znači i ko je sebičan i ko hoće da priča tome... U to vrijeme, moj plan je bio da kažem da sam 'imunizovan'. To nije bila neka vrsta laži", rekao je Rodžers.

"Ja nisam antivakser, ni 'ravnozemljaš'. Ja sam neko ko razmišlja kritički. Pitanja zdravlja nisu nešto što na isti način odgovara svima...", dodao je on.

Rodžers je otkrio i kako je sprovodio svoja "istraživanja"

"Mnogo sam čitao tokom ljeta, uložio sam mnogo vremena i energije u istraživanja i sreo sam se sa mnogo različitih ljudi iz medicine da bih dobio što više informacija o vakcini pre nego što donesem odluku", rekao je Rodžers.

Kvoterbek Grin Bej Pekersa, trenutno jednog od tri najbolja tima u ligi, rekao je da nije primio Fajzer ili Modernu jer je na nešto u njima alergičan. Zato je odabrao alternativne metode liječenja.

"Svoj trenutni protokol ne bih da iznosim u javnost. To ću da zadržim za sebe i za svog doktora".

Rodžers je citirao i velikog borca za građanska prava Martina Lutera Kinga, čijim je riječima objasnio svoju borbu protiv lige i pravila koja važe za one koji nisu vakcinisani.

"Veliki Martin Luter King je rekao da imamo moralnu obavezu da se suprostavimo nepravednim pravilima i pravilima koja nemaju smisla", dodao je Rodžers, koji je na konferencije za novinare dolazio bez maske, kao da je vakcinisan.

Za kraj, objasnio je i kako mu je sada.

"Osjećam se zaista dobro. Da je ovo grip, igrao bih u nedelju (u derbiju protiv Kanzas sitija). Nadam se da možemo da obuzdamo iznošenje laži i lov na vještice", dodao je on.