Radi s Novakom i otkrio je do kada će Srbin igrati tenis: Kako je razgovor Đokovića i Zlatana otvorio svima oči!

Fizioterapeut najboljeg tenisera svijeta Ulises Badio je otkrio neke zanimljive stvari iz saradnje sa Novakom Đokovićem.

Izvor: Profimedia/Twitter/@ATPtour/Printscreen

Novak Đoković se sa dvije pobjede u Torinu već plasirao u polufinale Završnog mastersa i to kao prvoplasirani u svojoj grupi.

On će do kraja sedmice pokušati da po šesti put podigne trofej završnog turnira sezone, a u tome veliku ulogu igra i njegov fizioterapeut Ulises Badio.

Ovaj 43-godišnjak, rođen u argentinskom Santa Feu, govorio je za španski "AS" kako je sarađivati sa čovjekom kojeg mnogi smatraju za najboljeg tenisera svih vremena.

Badio je istakao da tokom 24 sata dnevno on radi sa Đokovićem.

"Odgovornost kod tenisera kao što je Đoković je 200%, jer kada dođete do takvog sportiste, u svakom trenutku možete da ga oštetite. Morate da poznajete njegovu anatomiju i svoju profesiju, kao što on poznaje svoje tijelo. Važno je imati ogromno iskustvo i biti malo više na alternativnom i holističkom nivou. Studirao sam kinesku medicinu dugi niz godina. Ovo moje iskustvo na drugim poljima mu je dobro poslužilo", počeo je Ulises za "AS".

Kontakti Đokovića i Badija su počeli 2017. godine. Tada je Novak tražio da ga ovaj izliječi, u periodu kada se mnogo mučio sa povredom lakta.

"On ima veoma specifičnu životnu istoriju, baš kao i ja. Ne znam da li nas je to zbližilo, ali nam je pomoglo da imamo veoma posebnu svakodnevnu osjetljivost i da budemo veoma otvoreni kada donosimo odluku ili radimo neku vrstu terapije. To je, u velikoj mjeri, ono što nas je navelo da dugo sarađujemo."

Badio je istakao i da su njegove metode rada sa Novakom mješavina fizioterapije i drugih praksi.

"Sve ujedinjujemo u nešto veoma globalno, tijelo i um, sa duhovnim smislom, ne toliko za religiju, on ima jedno, a ja drugo. Ovo nas čini dvoje veoma duhovnih ljudi koji meditiraju i imaju prostor za učenje. Dugo smo nas dvoje sami i stvaramo vezu bez riječi. U stvari, mnogo radim u tišini sa njim."

Ulises je objasnio kako izgleda raditi sa Novakom dok su na turniru.

"Moram da znam kako će da spava, šta mu je potrebno, da mu pripremim piće sa elektrolitima, šta treba da uzme prethodne noći, njegovu ishranu... Moram da imam svu ovu kontrolu i kada dođe dan utakmice pitam ga kako je on. Sa njim je posao 24 sata. Ne mogu da provedem četiri sata liječeći ga, a zatim da ga vidim tek prije meča. Moram da ga pratim u svakom trenutku, čak i kada sjedi, da vidim kakvo je njegovo držanje, ili da znam koliko je vode popio ili koliko je pojeo, ili da li je dugo razgovarao sa osobom preko telefona jer ga svaki sitni detalj može promijeniti u meču. To je spoljašnji dio. Кada ga fizički liječim, dolazi dio gdje moram da radim na manuelnom nivou sa terapijom kako bi on bio u optimalnoj kondiciji. Novak gleda sve detalje, veoma je osjetljiv. I nikad nije zadovoljan. Zato je šampion."

Na kraju, Badio je otkrio i šta misli koliko još dugo će Đoković igrati tenis na najvišem nivou.

"Novak je vrlo neobična osoba, neko ko nije s ove planete. Radio sam stvari i terapije s njim koje nikad nisam mogao sa drugim sportistima. Prije neki dan je fudbaler Zlatan Ibrahimović došao i pitao Novaka koliko ima godina. Rekao mu je 34, a Zlatan je objasnio da mu je najbolji period karijere bio kad je imao 35. To veče, kad smo radili, rekao sam Novaku - 'Da li si svjestan da imaš 34 godine i da bi sljedeća mogla da bude tvoja najbolja?' Važno je da znaš da imaš još dosta godina pred sobom, ja mislim da ima četiri ili pet na najvišem nivou", zaključio je Ulises Badio.

