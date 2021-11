Novak i ekipa se igraju žmurke i jure titulu! Srbi uživaju u Austriji, uz zanimljivu poruku za rivala: Samo se nadajte!

Novak Đoković, Viktor Troicki i ekipa u sjajnom raspoloženju čekaju mečeve.

Reprezentacija Srbije je u punom sastavu. Dejvis kup tim se okupio u Austriji i počeo pripreme za ono glavno - napad na titulu.

Stigao je Novak Đoković u utorak i odmah se stavio na raspolaganje selektoru Viktoru Troickom. A, kakva atmosfera vlada u timu moglo je da se čuje na konferenciji za medije.

Srpski teniseri su bili odlično raspoloženi i imali su veoma zanimljive odgovore na pojedina pitanja predstavnika "sedme sile".

"Nova uloga za mene. Prvi put sam selektor. Imao sam priliku da to radim na ATP Kupu i na Olimpijskim igrama, ali je prvi put u Dejvis kupu. Uzbuđen sam i čast mi je što sam dio ove grupe. Sve ide odlično, nadam se da ćemo pružiti dobre partije. Verujem u igrače, nadam se da ćemo doći do vrha opet", počeo je Troicki.

Srbija će igrati protiv domaćina takmičenja Austrije i Nemačke u grupnoj fazi, a Nijemci su prilikom izjava rekli da se "nadaju da Novak neće igrati do četvrtfinala.

"Neka se nadaju", nasmijao se Novak.

Tada se "ubacio" Troicki.

"Nadam se da će Novak igrati u tom četvrtfinalu, ali će igrati i dva meča prije toga protiv Austrije i Njemačke. Utisci su sjajni, cijela ekipa je tu, Novak je stigao. Momci su motivisani, atmosfera je sjajna. Prija nam okruženje, hotel, sve, igrali smo se žmurke oko hotela", ponovo se našalio Viktor.

Očekivano, u centru pažnje bio je Novak, pa su mediji najviše postavljali pitanja njemu. Inače, pred start konferencije je objašnjeno da pitanja mogu da budu vezana samo za Dejvis kup, pa tako mediji nisu mogli da ga pitaju o vakcinaciji i učešću na Australijan openu.

"Lijepo je biti ponovo sa timom. Nismo igrali prošle godine. Prije dvije godine smo imali tužnu završnicu u Madridu i bilo je emotivno. Sada smo opet zajedno, želimo opet da pokušamo. Znali smo da ćemo imati šansu, opet smo tu. Mi smo prijatelji van terena, dobro se poznajemo, hemija u timu je fantastična i to je jedan od važnih sastojaka za uspjeh. Posljednji sam došao u ekipu, malo sam trenirao, osjetio atmosferu koja je dobra. Nadamo se najboljem, kao i svi ostali. Format je drugačiji, igra se na drugačijim lokacijama. Oduvijek mi se to sviđalo, da ovo takmičenje treba da dožive ljudi na više lokacija. Smatram da prethodni format nije bio dobar, sada je tu više zemalja koje mogu da budu domaćini bar grupne faze. Vidjećemo šta će se desiti. Imamo inspiraciju uvijek da igramo najbojli tenis za svoju zemlju i jedni za druge. Dobri odnosi mogu da donesu samo dobre stvari", objasnio je Novak.

Prvi reket svijeta će predvoditi Srbiju, dok će neke druge reprezentacije biti oslabljene, baš dva naredna rivala ne mogu da računaju na Dominika Tima i Aleksandera Zvereva.

"Siguran sam da bi oni voleli da su Zverev i Tim sa njima, ali to nije slučaj ovog puta. Uprkos tome što oni nisu tu, oni su jak tim. Nijemci imaju Štrufa, Kepfera, opasni su na različitim podlogama. Ne potcenjujemo nikoga samo zato što nema nekog igrača. Trudimo se da mi budemo najbolji i ovo je najbolje što naša zemlja ima. Želimo da se takmičimo i da ne razmišljamo previše o drugim timovima. Analiziraćemo i spremićemo se za mečeve. Možda će baš zbog toga što nemaju velike zvijezde neki drugi igrači biti dodatno motivisani, posebno pošto igraju za svoju zemlju. Mi želimo da idemo u Madrid, put je dug. Nema prostora za greške. Naš cilj je da prođemo kao pobjednici grupe. Žao nam je što neće biti publike, ali nije prvi put da igramo pred praznim tribinama zbog svega sa koronom."

Viktor je priznao da još nije odlučio ko će biti drugi reket Srbije i da su Filip Krajinović, Dušan Lajović i Miomir Kecmanović u konkurenciji, dok će Nikola Ćaćić izvjesno biti jedan od članova dubla.

"Vježbamo sve kombinacije i za dubl, za sada super ide. Tim je podmlađen, imamo nove ambicije i želju za uspjehom. Hoćemo taj trofej i nadam se da ćemo ponoviti 2010. godinu kada smo uzeli tu 'salataru'", rekao je Troicki.

Na to se nadovezao Nole.

"Dubl je poen koji odlučuje ako se podijele singlovi, moramo da izađemo iz zone komfora i da dajemo podršku jedni drugima, zato je ovo takmičenje jedinstveno. Nama je svima u mislima ta 'salatara', ali je rano pričati o tome sada kada takmičenje još nije ni počelo. Lijepo je što nas drugi smatraju favoritima, to je znak da nas poštuju i da imamo dobru reputaciju. Na papiru nismo najjača reprezentacija, ali imamo jednu od najboljih atmosfera u timu i upravo to nam je donijelo titulu prije 11 godina. Nova generacija je sada tu, imamo i neke tenisere koji tek dolaze. Zato je važno da i ova starija generacija da svoj doprinos, kako savetima, sugestijama, tako i pojavom, energijom. Na kraju svi imamo isti cilj, a to je da Srbija prođe što bolje", zaključio je Đoković.