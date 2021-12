Đoković prvi put progovorio o ovoj nagradi! Daju je samo Rodžeru i Rafi, a Novaka ignorišu - evo šta Srbin na to kaže!

Novak Đoković je odlučio da kaže nešto o priznanju koje dodjeljuje ATP.

Izvor: Profimedia

Ako postoji neko u svijetu tenisa ko je poznat po fer-plej potezima, poštovanju protivnika i potezima koji često oduševe svijet onda je to Novak Đoković.

Uostalom, pokazao je to u petak uveče kada je Srbija u polufinalu Dejvis kupa izgubila od Hrvatske. Otišao je i čestitao svima u protivničkom taboru na prolazu u finale.

Uprkos svemu tome ATP ga nije čak ni nominovao za nagradu Stefan Edberg koja se dodjeljuje teniserima koji su najveći "sportsmeni". Na konferenciji za medije u Madridu je Novak odgovorio na pitanje MONDA o toj nagradi.

"Ne čudi me i ne iznenađuje me uopšte što nisam među nominovanima, iskreno. To je sve što mogu da kažem", rekao je Đoković.

Nema Srbina, ali su kandidati za priznanje Rafael Nadal, Fransis Tijafo, Kasper Rud i Feliks Ože-Alijasim. Treba dodati i da su od 2004. ovu nagradu dobijala samo dvojica igrača - Rodžer Federer (13 puta) i Nadal četiri puta.

Ovako je bilo na Olimpijskim igrama:

Ne treba zaboraviti ni kako su Novaka skoro svi sportisti jurili na Olimpijskim igrama, kako je izlazio u susret, dijelio autograme, slikao se sa njima. Tu je i način na koji je čestitao Danilu Medvedevu na osvajanju US opena i to na ruskom jeziku. Turnira na kom je Nole mogao da prestigne dvojicu najvećih rivala po broju grend slemova.

Ono što je interesantno jeste da se među nominovanima našao Nadal, koji je posljednji turnir odigrao početkom avgusta. Zbog svega toga su navijači srpskog asa uvjereni da ovakva odluka ATP ima veze i sa činjenicom da je Novak osnovao zaseban sindikat tenisera PTPA sa Vasekom Pospišilom...

Bilo kako bilo, jedna stvar je činjenica - Đoković nije čak ni među kandidatima.

(MONDO)