"Borčevac" ponovio da neće igrati za "zmajeve" dok je Obrvan selektor BiH: Odluku neću mijenjati!

Iako je selektor Bosne i Hercegovine Ivica Obrvan uvrstio na spisak "zmajeva" rukometaša Monpeljea Marka Panića, nekadašnji "borčevac" je ponovio svoj stav da neće igrati za bh. tim dok je hrvatski stručnjak na klupi BiH.

Obrvan i Panić su se nedavno sreli na utakmici Lige šampiona između Zagreba i francuskog kluba u Monpeljeu (24:23), gdje su kratko razgovarali.

"Selektor me pitao o nastupu za reprezentaciju, rekao sam mu da ostajem pri svom stavu, a on meni da će me staviti na spisak pa da odlučim. Ništa se nije promijenilo po pitanju moje odluke", izjavio je Panić za sarajevski "Dnevni avaz".

To praktično znači da Panić neće igrati na Evropskom prvenstu u januaru 2022. godine u Mađarskoj i Slovačkoj, gdje su "zmajevi" uvršteni u grupu E sa selekcijama Španije, Švedske i Češke.

Podsjetimo, desni bek "zmajeva" se nije odazivao na pozive Obrvana otkako je preuzeo bh. selekciju, rekavši kratko da "neće igrati za BiH sve dok je hrvatski trener na klupi".

"Reprezentaciji sam stalno bio na raspolaganju. Tu sam bio kad sam igrao i kad nisam igrao, ali jednostavno se neću odazivati dok je ovaj trener tu. To je moja odluka i stav. Reprezentacija može računati na mene u budućnosti, ali ne pod palicom ovog trenera", rekao je ranije Panić.

Nije objašnjavao nikada svoju odluku, ali očigledno je u pitanju nekakav sukob nastao u periodu između 2014. do 2017. godine kada su Obrvan i Panić sarađivali u francuskom Šamberiju.

Panić je 2017. godine napustio Francusku i potpisao ugovor sa poljskim klubom Azoti Pulavi. U karijeri je još, pored pomenutih klubova, branio boje i bjeloruskog Meškog Bresta.

