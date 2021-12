Hrvatska teniska senzacija jasna: Prije bih izabrao da Hajduk bude prvak, nego da osvojim Dejvis kup

Borna Gojo savladao je tri tenisera iz TOP 100.

Izvor: Profimedia

Borna Gojo je do prije dvije nedjelje bio nepoznat u javnosti. Tek 279. na ATP listi, niko nije znao što možemo očekivati od splitskog tenisera.

Ubrzo je postao nova zvijezda hrvatske reprezentacije.

Savladao je tri tenisera iz TOP 100, ali protiv Andreja Rubljova u finalu nije imao šanse. Hrvatska je izgubila od Rusije u finalu Dejvis kupa (2:0), ali dobila je puno više.

Dobila je Bornu Goju koji je pokazao da je budućnost hrvatskog tenisa.

Hrvatski teniseri su proslavili veliki uspjeh, no nisu imali vremena za naspavati se jer su već u sedam imali let iz Madrida. Na Trgu bana Jelačića organizovan je doček, a veselo je bilo već i u autobusu na putu do trga.

"Umorni jesmo, ali i zadovoljni", rekao je Borna Gojo za HRT.

"Nisam uspio pobijediti u finalu, ali nadam se da ćemo opet imati priliku igrati finale", rekao je splitski teniser.

„Samo jednu želju imam, moj živote ludi... Da mi Hajduk prvak bude, cili Split poludi“, poveo je Mate Pavić navijanje u busu.

Bilo je kristalno jasno na šta asocira. Hajduk je sinoć u Maksimiru pobijedio Dinamo 2-0 i nastavio niz od pet pobjeda. Euforija u Splitu je na vrhuncu, navijači se nadaju prvoj tituli šampiona nakon 16 godina, a među njima su i Mate Pavić te Borna Gojo, poznati kao veliki navijači „bilih“.

A koliko bi im to značilo, dao je do znanja sam Gojo.

"Da mogu birati između Hajdukovog naslova i osvajanja Dejvis kupa, izabrao bih da Hajduk bude prvak. Igram tenis posljednjih 11 godina, ali sanjam cijeli život da Hajduk osvoji prvenstvo", zaključio je Gojo.

Pogledajte kako je to izgledalo: