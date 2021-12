Ovo su ciljevi Benjamina Burića za Evropsko prvenstvo: Nema smisla da pričamo o pobjedama nad Španijom i Švedskom

Golman njemačkog Flensburga i reprezentacije Bosne i Hercegovine Benjamin Burić komentarisao je šanse "zmajeva" da se domognu drugog kruga na predstojećem Evropskom prvenstvu u Mađarskoj i Slovačkoj.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

"Zmajevi" su pod vođstvom selektora Ivice Obrvana uspjeli po drugi put u istoriji da izbore nastup na šampionatu Evrope, koji će biti odigran od 13. do 30. januara u Mađarskoj i Slovačkoj.

Obrvan je već saopštio širi spisak igrača, na kojem su i četvorica mladih rukometaša Borca m:tel, koji će se boriti za mjesto na putu za Bratislavu, gdje će biti odigrana Grupa E.

Protivnici BiH su izuzetni - selekcije Španije, Švedske i Češke, pa je Benjamin Burić u izjavi za mostarski "Dnevni list" bio prilično skeptičan kad je u pitanju eventualni prolazak u narednu rundu takmičenja.

"Iskreno smo u veoma teškoj grupi. Što bih najviše volio da dobijemo iz toga? Naravno da ćemo ići na rezultat, a to je jedna pobjeda, odnosno treće mjesto pa da imamo neke olakšice u baražu za SP. Ne trebamo ciljati da se plasiramo u drugi krug,već da ostavimo dobar utisak. Kad bi dobili dva - tri igrača za budućnost, ja bih bio najsretniji. Da se neki igrači pokažu, odu u jače klubove i lige - to bih najviše volio. A pričati o nekim rezultatima, da ćemo pobijediti Španiju ili Švedsku, nema smisla. Dakle to su moja tri cilja: Dobro se predstaviti, dobiti dva - tri nova igrača i eventualno jedna pobjeda", podvukao je čuvar mreže Flesnburga.

