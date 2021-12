Oglasili se Tuzlaci: Bizaran razlog za otkazivanje TV prenosa utakmice Sloboda - Borac m:tel!

Ništa od emitovanja derbija 15. kola Premijer lige BiH iz Tuzle.

Izvor: RK Borac m:tel promo

Derbi 15. runde rukometne Premijer lige BiH između Slobode i Borca m:tel, kojim će biti spuštena zavjesa na jesenju polusezonu, ipak neće biti emitovan u direktnom prenosu kako je to ranije najavljeno.

Iz BHRT-a, koji je trebalo da prenosi ovu utakmicu, uputili su objašnjenje tuzlanskom klubu zbog čega je došlo do otkazivanja prednosa, a saopštenje prenosimo u cjelosti:

"Poštovani, kao što vam poznato Poreska uprava Federacije BiH blokirala je račun BHRT-a, te je na snazi obustava službenih putovanja van Sarajeva. Očekivali smo, i nadali se da će račun biti odblokiran do danas, i da ćemo moći realizirati planirani prijenos utakmice Sloboda - Borac. Nažalost, to se nije desilo, pa smo prisiljeni otkazati svoj dolazak u Tuzlu. Nadamo se da razumijete naš položaj i situaciju u kojoj se nalazimo. Do nekih boljih vremena, srdačan pozdrav", navodi se u saopštenju koje je potpisala Medina Šehić, urednica sportskog programa BHT1.

Ipak, Tuzlaci su se potrudili da gledaoci putem malih ekrana ipak budu u mogućnosti da prate dešavanja iz "Mejdana". Sloboda će putem zvanične Fejsbuk stranice emitovati prenos svakako najzanimljivijeg meča ovog vikenda.

Podsjetimo, bez obzira na ishod današnjeg susreta, koji je na programu od 20 časova, rukometaši Borca m:tel jesenji su šampioni, te će zimsku pauzu dočekati na liderskoj poziciji sa najmanje šest bodova prednosti u odnosu na najbliže pratioce.