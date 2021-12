Hamiltonov šef osuo paljbu po Ferstapenu: "To je kao Maradonina Božja ruka i fantomski gol na Vembliju"

Glavni šef Mercedesove F1 ekipe Toto Volf prokomentarisao je dramatičnu završnicu sezone u Formuli 1.

Izvor: WILL OLIVER/EPA

Finiš sezone u Formuli 1 dugo nije bio tako dramatičan i napet kao ove sezone, a čini se kako se u Mercedesu još nisu pomirili sa gubitkom titule.

Maks Ferstapen okrunjen je naslovom šampiona nakon što je u posljednjem krugu prestigao Luisa Hamiltona. Od toga gotovo sigurno ne bi bilo ništa da nije došlo do izlijetanja sa staze Nikolasa Latifija pet krugova prije kraja trke.

Do tog trenutka Hamilton je imao naslov u džepu te sigurno jurio prema osmoj tituli s kojom bi postao najuspiješniji vozač u istoriji.

Međutim, izlazak „sejfti kara“ na stazu je sve promijenio. Konačni ishod doveo je do žestoke polemike koja, čini se, dugo neće prestati. Iz Hamiltonova tabora čak su se spominjali teške optužbe poput prevare i manipulacije.

Glavni šef Mercedesove ekipe Toto Volf oglasio se u Bildu. Usporedio je dramu u Jas Marini s možda i dva najkontroverznija događaja u najpopularnijem sportu – fudbalu.

"To što se dogodilo je na razini Božje ruke Diega Maradone ili fantomskog gola na Vembliju 1966.", rekao je Austrijanac aludiravši na Maradonino igranje rukom protiv Engleske u četvrtfinalu Mundijala 1986. i pogodak Hursta u velikom finalu Engleske i Njemačke na Svjetskom prvenstvu 1966., a koji to zapravo nije bio jer lopta nije prešla liniju.

Volf je također i otkrio šta mu je poručio čelnik protivničkog Red bula Kristijan Horner.

"Napisao mi je da je to bio dobar dvoboj i da ne smijemo zaboraviti da smo osam puta konstruktorski prvaci, a da je tu glavni novac."

Međutim, iz Red bula nisu propustili ni ironično predbaciti glavnim protivnicima da su jako loše primili poraz.

Treba napomenuti da je Mercedes definitivno odlučio da se neće žaliti na rezultat iz Abu Dabija. Nakon dvije žalbe koje su povjerenici za takmičenje odbili, njemačka ekipa je najavila da će to učiniti, ali na kraju su ipak odustali.

Međutim, svoje neslaganje sa direktorom FIA-e Volf i Hamilton su odlučili pokazati na jednostavan način, ne pojavljivanjem na svečanosti povodom dodjele nagrada automobilske federacije.

To bi moglo dovesti do kazne za sedmerostrukog šampiona, koji je, nakon što je bio drugi u ukupnom poretku vozača, prema pravilima bio dužan prisustvovati.

"Luis i ja smo trenutno razočarani. Ne zbog našeg sporta, koji volimo, već zato što ako prekršite princip pravde i autentičnosti, možete ga prestati voljeti. Trebat će vremena da sve skupa provarimo, ali sumnjam da ćemo do kraja to uspjeti. Bila je to najveća nepravda u istoriji", zaključio je čelnik Mercedesa.