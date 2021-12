Šampion Formule 1 prodaje auto za 33.333 evra: Osvojio titulu, a sada se odriče ljubimca!

Holanđanin Maks Ferstapen riješio je da stavi automobil na humanitarnu licitaciju.

Dokazao je tokom ove sezone Maks Ferstapen da je najbolji vozač Formule 1, prekinuo je dominaciju Luisa Hamiltona i stigao do šampionske titule koju je dobro proslavio, ali van staze on je sasvim običan čovek. To pokazuje automobil koji je do sada vozio, ali i gest koji je napravio kada je riješio da ga proda.