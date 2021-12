Novak pričao sa direktorom Australijan opena: Mora da ispuni jedan od dva uslova, a Tajli je na njegovoj strani!

Najbolji teniser svijeta mogao bi da se pojavi u Australiji ako ispuni jedan od dva uslova.

Još se ne zna da li će Novak Đoković igrati Australijan open. Njegov otac Srđan najavio je da bi najbolji na svijetu mogao da preskoči turnir, ali čelnici prvog grend slema sezone se i dalje nadaju da će Novak doći!

To je medijima u Australiji otkrio direktor turnira Krejg Tajli, čovjek koji tvrdi da je u kontaktu sa Đokovićem. Kako je istakao, on je prethodnog vikenda pričao sa srpskim teniserom i ne želi da otkriva detalje tog razgovora.

Ipak, čini se da iz njegovih riječi izbija optimizam da će čovjek koji je 9 puta osvojio Australiju ponovo igrati svoj omiljeni grend slem.

Krejg Tajli objasnio je kakve mogućnosti Novak Đoković. I dalje mora da se ispuni jedan od dva uslova kako bi se igralo u Melburnu...

"Sjajna stvar je da su svi koji dolaze u Australiju vakcinisani. Ili će biti veoma mali procenat onih koji su tražili i dobili medicinsko izuzeće. Dakle, ako je igrač ovdje, to samo znači da je ispunio jedan od ova dva uslova", rekao je direktor turnira.

Teniseri će već 28. decembra početi da pristižu u Melburn kako bi se spremali za Australijan open, a kako Tajli otkriva - do sada niko nije tražio medicinsko izuzeće. Novak još ima vremena da to uradi, ali Australijanac neće otkriti da li se to desilo!

"Ponavljam, ako se Novak pojavi na Australijan openu, to znači da je vakcinisan ili je dobio medicinsko izuzeće. Njegov izbor u vezi sa zdravstvenim stanjem je da sve to ostane privatno. Ono što je sigurno jeste to da Novak želi da igra na. Medicinski gledano, on ni sa kim ne razgovara o tome, a ja to neću dovoditi u pitanje", rekao je Tajli.

On je napomenuo da teniseri koji dobiju medicinsko izuzeće od strane stručne komisije neće morati da prolaze kroz karantin dug dvije nedjelje, već će im biti dovoljan samo da prilože negativan test kada stignu u Melburn.

Prvi grend slem sezone igra se između 17. i 30. januara, a na njemu je neizvesno i učešće Rafaela Nadala, koji tvrdi da nije 100 odsto spreman, a u međuvremenu je dobio i koronu.