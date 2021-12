"Nikad bolja godina, tražiću kaznu za Slogu i Vojislava Rađu": Marinko Umičević o rukometu 2021. godine u Srpskoj

Predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umičević ocijenio je da je 2021. godina bila najbolja od kada je on na čelu RS RS.

Izvor: PROMO/Rukometni savez RS

Prije svega, Umičević je uputio riječi zahvalnosti pripadnicima "sedme sile" na redovnom praćenju svih dešavanja u rukometnom sportu Srpske.

"Sve ono što smo planirali to smo ostvarili. Veliko hvala i vama koji ste sve to ispratili. Održali smo redovnu Skupštinu u Gradišci gdje su sve odluke bile jednoglasne i jednostavno smo pokazali veliko jedinstvo. Uspješno je okončana minula takmičarska sezona kao i prvi dio novog šampionata kako u prvoligaškoj isto tako i u drugoligaškoj konkurenciji. Ono na čemu sam posebno ponosan, a to je, da smo vratili dostojanstvo Kupu Republike Srpske, s obzirom da u ranijem periodu jedan dio klubova nije želio da igra ovo takmičenje", izjavio je Umičević koji je iz sopstvenih sredstava obezbijedio nagrade pobjedniku Kupa (u muškoj i ženskoj konkurenciji) kao i poraženim timovima u finalu.

Prvi čovjek Saveza naglasio je da je u godini na izmaku održan prvi Svesrpski kup za rukometašice u Jagodini, te peti za rukometaše u Loznici.

"Ostaje žal što nijedna naša ekipa nije osvojila trofej, a tom cilju su najbliže bile rukometašice Borca koje su poslije produžetaka izgubile od Jagodine. Moram spomenuti da nam je za ovu premijernu manifestaciju sa 5.000 maraka pomogao predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković. Kod muškaraca ponova je bila najbolja Vojvodina koja je u finalu savladala Slogu. Skandal na ovom takmičenju priredio je klub iz Doboja i na prvoj sjednici Upravnog odbora tražiću kaznu za ovaj klub i Vojislava Rađu koji je angažovao trojicu igrača koji nisu uopšte bili registrovani za Slogu", dodao je Umičević.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Naredni Svesrpski kup u obje konkurencije (u 2022. godini) trebalo bi da se održi u Banjaluci, i to u sklopu obilježavanja tri decenije Rukometnog saveza Republike Srpske. Kako je naveo Umičević želja je da tim povodom ugosti „A“ reprezentaciju Srbije koja je bi odigrala meč sa selekcijom naše Prve lige uz pojačanja iz Borca m:tel, Sloge i Leotara. Osim toga biće urađena knjiga za ovaj naš veliki jubilej, a u realizaciji naših planiranih zadataka novčanu pomoć obećao je i Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

On je potom napomenuo da mu je žao što su prošle sezone mušku Premijer ligu Bosne i Hercegovine napustila tri kluba iz RS (Derventa, Slavija, Lokomotiva).

"Teško sam to prihvatio, baš kao i činjenicu što rukometaši Jedinstva 2015 iz Brčkog, kao šampioni Srpske, zbog novčanih problema nisu mogli da igraju u eliti BiH. Čini mi se da mi je još teže palo što se ugasio ŽRK Dubica, pogotovo kada se zna da je Kozarska Dubica istinski rasadnik rukometnih talenata", naglasio je predsjednik RS Srpske.

Umičević je još istakao da još nije potpisan novi sponzorski ugovor sa m:telom, te je menadžment ove kompanije pozvao da se u najskorije vrijeme oglase po ovom pitanju, jer kako je sam rekao u Savezu su sve uradili kako bi se potpisao novi ugovor.

