Sport u 2021. godini: Lana Pudar ispisala istoriju bh. plivanja, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji po tri zlata u Tokiju

Nakon što je 2020. godine zbog pandemije korona virusa otkazan niz velikih svjetskih takmičenja, 2021. je donijela dosta radosti ljubiteljima sporta, jer su održane odgođene Ljetne olimpijske igre u Tokiju i Evropsko prvenstvo u fudbalu u 11 država sa završnicom na kultnom londonskom stadionu Vembli.

Godinu je tradicionalno otvorilo veliko takmičenje za rukometaše. Ovoga puta bilo je to Svjetsko prvenstvo koje je održano u Egiptu. Od reprezentacija iz regije nastupili su Hrvatska, Slovenija i Sjeverna Makedonija, ali bez zapaženih rezultata, jer se nijedna nije domogla četvrtfinala.

Sjajnu završnicu turnira obilježila je četvrtfinalna utakmica Danske i Egipta u kojoj je pobjednik riješen tek nakon izvođenja sedmeraca, a konačan rezultat je glasio 39:38. Egipćani su bili na pragu senzacije, ali u “penal lutriji“ su imali manje sreće od favorizovanih Danaca, koji su kasnije otišli do samog kraja i popeli se na svjetski tron.

Prvo su u polufinalu savladali evropskog šampiona Španiju sa 35:33, a zatim u finalu skandinavskog rivala Švedsku rezultatom 26:24. U borbi za bronzanu medalju Španija je nadigrala Francusku rezultatom 35:29.

Februar je bio mnogo bogatiji sportski dešavanjima. Uzbuđenja su počela sa Svjetskim prvenstvom u alpskom skijanju koje je održano u italijanskom skijalištu Kortina d'Ampeco. Hrvatski skijaš Filip Zupčić dugo će pamtiti ovo takmičenje. Sjajni 28-godišnji Hrvat stigao je srebrne medalje u paralelnom veleslalomu, čime je došao do prvog odličja na velikim takmičenjima.

Zlato je pripalo Francuzu Matijuu Favru, koji je slavio i u veleslalomu, a bronza Švajcarcu Loiku Majlardu. Prvenstvo je uz Favra obilježio i austrijski skijaš Vinsent Krihmajr, koji se oktio zlatom u spustu i superveleslalomu. U muškoj konkurenciji zlatne medalje osvojili su još Norvežanin Sebastijan Fos-Solevag u slalomu i Austrijanac Marko Švarc u alpskoj kombinaciji.

Kod djevojaka sjajne su bile Švajcarkinje. Lara Gut-Behrami osvojila je zlato u superveleslalomu i veleslalomu, a Korine Suter u spustu. Austrijanka Katarina Linzberger slavila je u slalomu, Amerikanka Mikaela Šifrin u alpskoj kombinaciji, dok su u paralel veleslalomu dodijeljene dvije zlatne medalje za Italijanku Martu Basino i Austrijanku Linzberger. U takmičenju mješovitih timova slavila je Norveška.

U februaru je odigran i 55. po redu Superboul, utakmica za šampiona NFL-a, profesionalne lige u američkom fudbalu, koja je odigrana u Tampi na Floridi. Jedan od najgledanijih sportskih događaja u svijetu ponudio je još jednu “holivudsku priču“.

Tom Brejdi, jedan od najboljih kvoterbekova u istoriji američkog fudbala ispisao je još jednu briljantu stranicu svoje karijere. Nakon što je u 43. godini života morao napustiti Nju Ingland Petriotse, klub u kojem je proveo cijelu karijeru i s kojim je osvojio šest NFL naslova, stigao je u Tampa Bej Bakanirse i napravio čudo.

Sa timom iz Tampe, koji 13 godina nije ni ušao u plej-of, priredio je senzaciju i osvojio Superboul, svoj sedmi, a za Bakanirse drugi u istoriji franšize. U Superbolu su “pregazili“ favorizovane branioce titule šampiona Kanzas siti Čifse rezultatom 31:9. Naravno, Brejdi je proglašen za MVP-a Superboula, peti put u karijeri.

- SLAVLJE ĐOKOVIĆA NA AUSTRALIAN OPENU I OLIMPIJSKA NORMA PUDAR -

Drugi mjesec 2021. godine donio je i prvi grend slem teniski turnir sezone - Australijan open. Novak Đoković ponovo je potvrdio zbog čega je svjetski reket broj jedan. U finalu je odigrao fenomenalan meč i deklasirao Rusa Danila Medvedeva 3:0, po setovima 7:5, 6:2 i 6:2.

Za Đokovića je to bio 18. trijumf na grend slem turnirima. U ženskoj konkurenciji pehar je podigla Japanka Naomi Osaka, koja je u finalu savladala Amerikanku Dženifer Brejdi sa 2:0, po setovima 6:4 i 6:3.

Još jedan teniser iz regije imao je sjajan nastup na Australian openu, a riječ je o Ivanu Dodigu, nekadašnjem reprezentativcu BiH, koja nastupa pod zastavom Hrvatske. Dodig je u konkurenciji muških parova sa Slovakom Filipom Polašekom došao do velikog uspjeha osvojivši drugi grend slem u parovima u karijeri. U finalu su bili bolji od kombinacije Rajev Ram (SAD) i Džo Salizburi (Velika Britanija) slavivši 2:0, po setovima 6:3 i 6:4.

Mart tradicionalno nije bogat velikim sportskim događajima, ali je zato Bosna i Hercegovina u tom mjesecu 2021. godine otkrila novu sportsku herionu. Riječ je o 15-godišnjoj fenomenalnoj plivačici Lani Pudar, koja je u finalu Otvorenog prvenstva Srbije u disciplini 100 metara delfin isplivala A olimpijsku normu ostvarivši vrijeme 57.37 sekundi. Pudar će u nastavku godine potvrditi da se radi o supertalentovanoj plivačici.

Ni april nije bio pretjerano bogat sportom, ali je zato maj dobio nekoliko sjajnih događaja, poput finala Lige šampiona i Lige Evrope u fudbalu, Fajnal for košarkaške Evrolige...

Duel za pehar u Lige Evrope odigran je 26. maja na stadionu Miejski u poljskom Gdanjsku, a snage su odmjerili Vilareal i Mančester junajted. Iako je engleski klub važio za favorita, na kraju je slavio španski predstavnik poslije boljeg izvođenja jedanaesteraca. Utakmica je poslije 90 minuta završena rezultatom 1:1, a isti ishod je bio i nakon produžetaka. Izvođenje jedanaetseraca donijelo je pravu dramu. Pobjednik je odlučen tek u 11. seriji, nakon što su u prethodnih deset svi izvođači oba tima bili precizni. Odluka o tome ko će podići pehar pala je na golmane. Prvo je Đeronimo Rulji, golman Viljareala bio precizan, da bi potom odbranio udarac kolege Davida de Hee za veliko slavlje.

- ČELSIJU PEHAR U LIGI ŠAMPIONA -

Tri dana kasnije u Portu na stadionu "Dragao" je odigrano finale Lige šampiona između dva engleska kluba Manchester sitija i Čelsija. Ponovo se ispostavilo da uloga favorita nema nikakav uticaj na krajnji ishod utakmice. “Građani“, koji su se praktično prošetali do finala, nisu uspjeli osvojiti naslov šampiona Evrope. U izuzetnoj utakmici “plavci“ su se sjajno branili, a pritom u 42. minuti preko Kaija Haverca i postigli gol koji im je donio najprestižniji pehar u evropskom klupskom fudbalu.

Domaćin Fajnal fora bio je njemački grad Keln, a za titulu šampiona Evrope borili su se CSKA Moskva, Anadolu Efes, Barselona i Armani Milan. Očekivano turnir je donio fenomenalnu košarku, a titulu je na kraju osvojio Anadolu Efes, koji je u polufinalu savladalo CSKA sa 89:86, a potom u finalu i Barselonu rezultatom 86:81. Za MVP-a turnira proglašen je Vasilije Micić, koji je predvodio Anadolu Efes do najvećeg uspjeha u istoriji kluba.

Polovinom maja ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je istorijski uspjeh, plasiravši se po prvi put na Evropsko prvenstvo. Mjesec dana kasnije izabranice selektora Stevana Ljubičića stigle su do još jednog velikog uspjeha. Na Fajnal foru Srebrne lige, koji je održan u Mariboru, u konkurenciji Slovenije, Portugala i Austrije bh. odbojkašice su došle do trona i tako izborile plasman u Zlatnu ligu.

Pretposljednjeg dana maja počeo je i drugi grend slem sezone Rolan Garos. Svoju dominaciju ove godine ponovo je potvrdio Đoković, koji je stigao do 19. grend slem pehara. Ovoga puta u fantastičnom finalu je nakon velikog preokreta savladao Grka Stefanosa Cicipasa 3:2, po setovima 6:7, 2:6, 6:3, 6:2 i 6:4.

Do naslova kod djevojaka stigla je Čehinja Barbora Krejčikova, koja je u finalu nadigrala Ruskinju Anastasiju Pavljučenkovu 2:1, po setovima 6:1, 2:6 i 6:4. Zanimljivo Krejčikova je osvojila titulu na Rolan Garosu i u konkurenciji parova te tako postala prva žena koja je objedinila naslove u singl i dubl konkurenciji u Parizu, još od 2000. godine kada je to uspjela domaća teniserka Meri Pirs.

- FUDBALERI ITALIJE ŠAMPIONI EVROPE -

Ljeto je obilježilo Evropsko prvenstvo u fudbalu, koje se od 11. juna do 11. jula održalo u 11 gradova u isto toliko država. Sama završnica EURO 2020, polufinalne i finalna utakmica odigrane su na Vembliju u Londonu.

Od reprezentacija iz regije plasirali su se Hrvatska i Sjeverna Makedonija. No, u nokaut fazu prošli su samo Hrvati, koji su eliminisani već na prvom koraku u osmini finala.

Na put aktuelni vicešampionima svijeta stala je Španija, koja je poslije produžetaka slavila rezultatom 5:3. Regularni dio utakmice okončane je neriješeno 3:3. Španiju je kasnije u polufinalu zaustavila Italija, koja je slavila boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Drugi finalista dobijen je nakon polufinalnog duela Engleske i Danske. Englezi su iskoristili činjenicu da su igrali na domaćem terenu i slavili nakon produžetaka sa 2:1.

No, u finalu podrška sa tribina Vemblija nije im pomogla, jer su Italijani podigli pehar namijenjen šampionu Evrope nakon boljeg izvođenja penala. Rezultat nakon 90 minuta glasio je 1:1, kao i poslije produžetaka. Za Italiju je to bio drugi naslov šampiona Evrope. Za najboljeg igrača turnira proglašen je italijanski čuvar mreže Đanluiđi Donaruma, dok su titulu najboljeg strijelca podijelili Čeh Patrik Šik i Portugala Kristijano Ronaldo sa po pet golova.

Završni turnir Lige šampiona za rukometaše održan je 12. i 13. juna u Kelnu. Pari Sen Žermen, Olborg, Barselona i Nant su se borili za evropski tron. Na kraju je “katalonski div“ došao do jubilarne desete titule šampiona Evrope. U finalu je Barsa deklasirala Olborg rezultatom 36:23. Prethodno je danski šampion neočekivano u polufinalu savladao PSŽ sa 35:33, a Barselona očekivano Nant rezultatom 31:26.

Još jedno veliko fudbalsko takmičenje održano je u junu i julu 2021. godine, a riječ je o Kopa Americi. Bilo je to prvenstvo na kojem je jedan od najboljih svjetskih fudbalera Lionel Mesi konačno s reprezentacijom Argentine došao do velikog trofeja.

Argentinci su odigrali sjajan turnir i nakon trijumfa u finalu protiv najvećeg rivala Brazila rezultatom 1:0 stigli do 15. titule šampiona Južne Amerike. Ovaj naslov Argentine dodatno dobija na značaju jer je prvi za Mesija, ali i što je osvojen na kultnoj Marakani u Rio de Žaneiru. Istina na tribinama je zbog pandemije korona virusa bilo svega 7.800 brazilskih navijača.

Juni je donio istorijski uspjeh za bh. sport. Naime, na Evropskom prvenstvu za košarkašice, koje je održano u Francuskoj i Španiji, reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je peto mjesto, što je najbolji plasman u istoriji od sticanja nezavisnosti. Bh. košarkašice su u četvrtfinalu eliminisane od Francuske, koje je kasnije stigla do finala u kojem je poražena od Srbije rezultatom 54:63. Za sjajne Srpkinje bila je to druga titula šampionki Evrope. Bronzu je osvojila Belgija trijumfom nad Bjelorusijom sa 77:69. Od ostalih selekcija iz regiona Slovenija je zauzela deseto, Hrvatska 11, a Crna Gora 12. mjesto.

Kraj juna i prva polovina jula tradicionalno su rezervisani za Vimbldon, najpoznatiji teniski turnir na svijetu i treći grend slem sezone. Ovogodišnji Vimbldon je bio specifičan i jer se vratio na sportsku scenu, nakon što je 2020. zbog pandemije korona virusa potpuno otkazan. Naslov pobjednika je prema očekivanju ponovo odnio Novak Đoković. Sjajni srpski teniser do jubilarnog 20. pehara na grend slem turnirima stigao je trijumfom u finalu protiv Italijana Matea Beretinija. Nakon što je izgubio prvi set sa 6:7, Đoković je dobio naredna tri (6:4, 6:4, 6:3) i ostvario još jedan veliki uspjeh. Kod djevojaka slavila je Australijanka Ešli Barti, koja je u borbi za pehar bila bolja od Čehinje Karoline Pliškove sa 2:1, po setovima 6:3, 6:7 i 6:3.

Evropsko juniorsko prvenstvo u plivanju, koje je od 6. do 11. jula održano u Rimu potvrdilo je da se od Lane Pudar mogu očekivati velike stvari u budućnosti, ali i da BiH ima još mladih plivača koji bi joj mogli donijeti velike rezultate. Naime, osim što je Pudar potvrdila nevjerovatan talent i kvalitet sa svega 15 godina, osvojivši zlato na 100 metara delfin, te srebra na 50 i 200 metara istim stilom, do odličja je došao i Jovan Lekić. On je u disciplini 400 metara slobodno osvojio srebro, a na duplo kraćoj dionici bronzu.

- SAD NAJUSPJEŠNIJE NA OLIMPIJSKIM IGRAMA U TOKIJU -

Od 23. jula do 8. augusta u Tokiju su se održale dugo očekivane Ljetne olimpijske igre, koje su 2020. prolongirane za godinu dana zbog pandemije korona virusa. Najuspješnija nacija iz regiona bila je Hrvatska, čiji su sportisti osvojili po tri zlatne i srebrne te dvije bronzane medalje.

Zlatnim odličjima okitili su se tekvandoistkinja Matea Jelić, veslači Martin i Valent Sinković te teniseri Mateo Pavić i Nikola Mektić u parovima.

Srbija je igre u Tokiju okončala sa devet medalja, tri zlatne, jednom srebrnom i pet bronzanih. Najsjajnija odličja Srbiji su donijeli Milica Mandić u taekvandou, Jovana Preković u karateu i muška vaterpolo reprezentacija.

Slovenija je takođe osvojila tri zlata, ali uz to još po jedno srebro i bronzu, pa je plasirana iza Hrvatske i Srbije. Slovenci su se radovali zlatnim odličjima Benjamina Savšeka u kanuu, Primoža Rogliča u biciklizmu i Janje Gambret u sportskom penjanju.

Zanimljivo četvrta najuspješnija nacija iz regiona bilo je tzv. Kosovo, koje je osvojili dva zlata, oba u džudou. Kosovske heroine postale su Distria Krasnići i Nora Đakova.

Do odličja u Tokiju stigla je i Sjeverna Makedonija, koju je srebrom u tekvandou obradova Dejan Georgijevski. Olimpijske igre u Tokiju bez odličja okončali su Crna Gora i Bosna i Hercegovina, koja tako i dalje čeka prvo olimpijsko odličje od osamostaljenja.

No, vrijedi naglasiti da su bh. sportisti u Tokiju imali najbolji nastup u istoriji. Amel Tuka i Mesud Pezer su se plasirali u finala svojih atletskih disciplina. Tuka je na kraju bio šesti u trci na 800 metara, a Pezer 11. u bacanju kugle. Najbolji rezultat za Bosne i Hercegovine ostvario je mladi taekvandoista Nedžad Husić koji je osvojio peto mjesto.

Najuspješnija nacija na Ljetnim olimpijskim igrama u Tokiju bile su Sjedinjene Američke Države, čiji su sportisti osvojili 39 zlatnih, 41 srebrnu i 33 bronzane medalje.

U avgustu je u Belfastu odigrana i utakmica UEFA Superkupa u kojoj su snage odmjerili Čelsi, osvajač Lige šampiona, i Vilarreal, pobjednik Lige Evrope. Susret je završen rezultatom 1:1, a pošto je isti ishod bio i nakon produžetaka pristupilo se izvođenju jedanaesteraca u kojima je više uspjeha imao klub iz Londona.

- FRANCUZIMA TROFEJ U UEFA LIGI NACIJA -

Od 18. avgusta do 4. septembra u Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Rumuniji održano je Evropsko prvenstvo za odbojkašice. Sjajan turnir imala je Srbija, koja je nakon olimpijske brozne, stigla i do evropskog srebra. U finalu, igranom u Beogradu, slavila je Italija rezultatom 3:1 (24:26, 25:22, 25:19, 25:11). Bronzu je osvojila Turska, koja je u borbi za odličje bila ubjedljiva protiv Holandije i slavila sa 3:0. Iz regiona nastupile su još odbojkašice Hrvatske, koje su zauzele deseto mjesto, i po prvi put Bosne i Hercegovine, koje su u konačnom plasmanu bile 19. od 24 selekcije.

Kraj avgusta i početak septembra bili su rezervisani za četvrti grend slem turnir sezone US open na kojem je Novak Đoković imao priliku da u jednoj godini osvoji pehar na sva četiri najjača turnira u svijetu. Međutim, nije uspio jer mu se u finalu ispriječio sjajni Rus Danil Medvedev koji je slavio sa 3:0, po setovima 6:4, 6:4 i 6:4. Kod djevojaka pehar je senzacionalno podigla 19-godišnja Britanka Ema Radukanu, koja je u finalu bila bolja od Kanađanke Lejle Fernandez rezultatom 2:0 (6:4, 6:3).

Evropsko prvenstvo za odbojkaše održano je od 1. do 19. septembra u Poljskoj, Češkoj, Estoniji i Finskoj, a naslov šampiona osvojila je Italija. Fenomenalan rezultat ostvarila je Slovenija koja je osvojila srebro, dok je Srbija bila nadomak odličja, ali je poražena u borbi za bronzu od Poljske. Region su predstavljali još Hrvatska (14. mjesto), Sjeverna Makedonija (23.) i Crna Gora (24.).

Italija je bila domaćin drugog finalnog turnira UEFA Lige nacija na kojem su uz domaćina nastupili Francuska, Španija i Belgija. Italijani nisu uspjeli iskoristiti prednost domaćeg terena i osvojiti još jedan trofej u 2021. godini. U polufinalu su ih eliminisali Španci, koji su slavili sa 2:1. U drugom polufinalu Francuzi su nadigrali Belgijance i nakon velikog preokreta od 0:2 stigli do trijumfa rezultatom 3:2. U finalu, igranom u Milanu, Francuska je bila bolja od Španije sa 2:1 i tako je došla do pehara u Ligi naciji.

Vrijedi spomenuti i da je Beograd od 25. oktobra do 6. novembra bio domaćin Svjetskog prvenstva u amaterskom boksu. Jedino odličje od selekcija iz regiona osvojila je upravo domaćin Srbija i to bronzano do kojeg je stigao Vladimir Mirončikov u kategoriji do 80 kilograma.

- UZBUDLJIVA ZAVRŠNICA FORMULE 1 -

Godinu su zaključili Svjetsko prvenstvo za rukometašice, uzbudljiva završnica Formule 1 i fenomenalna Lana Pudar na Svjetskom prvenstvu u kratkim bazenima.

Španija je od 1. do 19. decembra ugostila najbolje ženske svjetske rukometne reprezentacije, a naslov šampiona osvojila je Norveška, koja je u sjajnom finalu napravila veliki preokret protiv Francuske i nakon što je na poluvremenu gubila 12:16, slavila sa ubjedljivih 29:22. U borbi za treće mjesto Danska je pobijedila domaćina Španiju sa 35:28. Od selekcija iz regiona Srbija je zauzela 12. mjesto, Slovenija 17, Hrvatska 18. i Crna Gora 22.

Sezona Formule 1 okončana je trkom za Veliku nagradu Abu Dabija, a Maks Ferstapen (RB Rasing Honda) i Luis Hamilton (Mercedes) u trku su ušli bodovno potpuno izjednačeni. U nevjerovatnoj završnici trke Ferstapen je prestigao Hamiltona pola kruga prije kraja i došao do prvog naslova šampiona Formule 1.

Abu Dabi je od 16. do 21. decembra bio domaćin i Svjetskog prvenstva u kratkim bazenima. Sjajna Pudar je obradovala Bosnu i Hercegovinu prvom velikom seniorskom medaljom.

Fenomenalna 15-godišnja Mostarka osvojila je bronzanu medalju u disciplini 200 metara delfin, ali i zauzela šesto mjesto na 50 metara delfin. Pudar je na 200 metara isplivala vrijeme 2:04.88 minute te bronzanom medaljom ispisala istoriju bh. plivanja, ali i bh. sporta.

- TRANSFERI MESIJA, RONALDA I DŽEKE -

Ovu godinu obilježili su i veliki transferi u svijetu fudbala. Naime, u ljeto 2021. godine dogodilo se ono što je malo ko očekivao. Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Argentinac Lionel Mesi prvi put u karijeri promijenio je klub i iz Barselone prešao u Pari Sen Žermen. Veliki Mesijev rival Kristijano Ronaldo, takođe je ovog ljeta promijenio klupski dres. U finišu prelaznog roka Portugalac se iz Juventusa vratio u Mančester junajted u kojem je i stekao svjetsku slavu prije odlaska u Real Madrid.

I Edin Džeko, kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, promijenio je sredinu ove godine. Džeko je napravio odličan posao prelaskom iz Rome, čiji je dres nosio šest sezona, u redove aktuelnog italijanskog šampiona Intera.

