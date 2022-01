Đoković mu je nudio pomoć, a godinama nisu prijatelji: Posvađali ih mediji, sad ga Kirjos brani od političara!

Australijski teniser jedna je od rijetkih poznatih ličnosti iz te zemlje koja se otvoreno protivi političkoj odluci o Novaku Đokoviću.

Izvor: Profimedia

Sve je jača podrška Novaku Đokoviću. Počelo je od Tenisa Sandgrena, priključili su se neki aktuelni i bivši teniseri, a Nik Kirjos se čak dva puta oglasio. Australijanac ponovo ima izjavu kojom je otvoreno stao na stranu Novaka Đokovića, čijem se nastupu u Melburnu nada.

On je tek jedan u nizu profesionalnih tenisera koji su protiv odluke da Novak bude deportovan. Primjera radi, takav stav ima legendarni Džimi Konors, ali i neki momci koji će učestvovati na turniru ove godine.

Odluku o Novakovom nastupu saznaćemo u noći između nedjelje i ponedjeljka, ali Nik Kirjos nema dilemu kako ona treba da izgleda.

"On je nama pomogao. Tokom požara nam je pružio podršku. Brzo zaboravljamo, ili mediji brzo zaboravljaju. On nije morao da nam pomogne tada. Većina sportista ne bi, oni su sebični. Ja to ne zaboravljam... Zbog toga želim da ponovo kažem da moramo da budemo bolji."

Takođe, temperamentni Kirjos koji se godinama raspravljao sa Đokovićem otkrio je da mu je Novak svojevremeno nudio pomoć u profesionalnoj karijeri! Istakao je da nisu u kontaktu, najviše zahvaljujući medijima, ali da se sjeća šta je Novak uradio za njega.

"Ne znam da li razgovaramo... Šalu na stranu. Novak i ja smo bili prijatelji, trenirali smo zajedno. A onda su nas mediji razdvojili. Neke stvari su bile 'prenaduvane' i situacija je 30 puta gora nego što je to zaista bila. Sjećam se da je Novak bio jedan od rijetkih igrača koji mi je prišao i rekao mi da mu se slobodno obratim ako mi je nešto potrebno, da želi da mi pomogne", dodao je Australijanac.

Njegove riječi potvrđuju ono što se već dugo zna o Novaku Đokoviću, da uživa povjerenje mlađih tenisera i da mu često prilaze kako bi ga pitali za savjet. U tu grupu spadaju i igrači poput Danila Medvedeva i Saše Zvereva, koji su mu najveći konkurenti u posljednje vrijeme.