Novače, bježi u Srbiju - samo su oni uz tebe! Legendarna teniserka napala Đokovića: Branila sam te, ali ne mogu više!

Čuvena teniserka Martina Navratilova savjetuje Đokovića da se povuče sa prvog grend slema sezone.

Nastavlja se haos oko situacije sa Novakom Đokovićem u Australiji. Uprkos tome što je pobedio na sudu, ministar Aleks Houk i dalje ima diskreciono pravo da ga deportuje.

Posljednje informacije iz Melburna govore da će to uraditi, ali se konačna odluka i dalje čeka. Sada je opet o svemu tome govorila Martina Navratilova i opet je napala Srbina.

Jedna od najboljih teniserki u istoriji ovog sporta je u razgovoru za australijsku televiziju "Sanrajz" naglasila da više ne može da brani Noleta. Posebno poslije saopštenja u kom je priznao da je intervju za "L'Ekip" dao u momentima kada je znao da ima koronu.

"Kombinacija grešaka je napravljena na više strana. Ponekad tvoja lična uvjerenja moraju da budu ispod većeg dobra, odnosno onoga što je dobro za sve. Imate dvije opcije, vakcinišite se ili nemojte da igrate", rekla je Martina.

Nastavila je u istom dahu.

"Branila sam ga dosta tokom godina, posebno za poređenja sa Rafom i Rodžerom. Znam koliko odricanja i svega je potrebno, ali imate odgovornost, morate da budete uzor za mlade. Možda ne želi vakcinu, ali je to neophodno da bi se pobijedio kovid, morate da primite udarac za tim."

Savjetuje srpskog asa da se vrati u domovinu.

"Nisam on, za njega je najbolje da kaže da je napravljeno previše grešaka, da bi bio jedini nevakcinisani igrač na Australijan openu i da će da ode kući. To bi bila prava stvar, ali ne mislim da će to uraditi, jer želi 21. grend slem titulu."

Prema njenim riječima, ukoliko bude zaigrao u Melburnu to bi moglo da napravi haos.

"Ako bude igrao, biće problema. Ponekad je bolje da smirite stvari. Srbi su uz Novaka, ostali nisu, podjela je napravljena, nema jasne i čiste situacije. Najbolje je za njega da ide kući, ali ponavljam da ne mislim da će to uraditi. Za mene je njegova greška što se slikao sa onom djecomkada je bio pozitivan. Ja bih sjediela kući, ne bi me izvukli odande", zaključila je Navratilova.