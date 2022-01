Novak trenirao sa starim prijateljem - znaju se iz Beograda: Konačno je nasmijan na terenu! (FOTO)

Najbolji teniser na svijetu danas je imao poznatog sparing partnera.

Izvor: Profimedia

Najbolji teniser sveta nastavio je pripreme za Australijan open, iako još nije siguran da će imati dozvolu da učestvuje na tom turniru. Protiv njega se u Australiji vodi hajka, jutros ga je pominjao premijer, a čeka se odluka ministra za imigrante.

Za to vrijeme je on bio na terenu i to a velikim prijateljem, čovjek koji je ranije u karijeri tražio da se zajedno fotografišu nakon poraza od Đokovića.

Sparing partner bio mu je Federiko Korija iz Argnetine, a njih dvojica nisu imali nimalo prijatne uslove za tenis. Iako je u trenutku kada su igrali već bilo oko 18 časova po lokalnom vremenu, temperatura je bila 33 stepena, pa su se dobro preznojili dok su uvježbavali udarce.

Pogledajte detalje Novakovog treninga:

Ipak, na snimcima i slikama koji su se pojavili vidi se da je srpski teniser bio dobro raspoložen dok je razmenjivao udarce protiv Argentinca.

Korija je široj teniskoj publici postao poznat nakon nastupa u Beogradu, kada je poražen od Novaka, ali nije bio tužan zbog toga. Želeo je selfi sa najboljim teniserom svih vremena i Đoković u mu je izašao u susret tom prilikom. Kasnije su se sreli i na Olimpijskim igrama, što je druga anegdota njih dvojice.

Ovako su pozirali u Beogradu:

Podsećamo, Novak Đoković će u prvoj rundi igrati protiv Miomira Kecmanovića, a deluje da je žreb bio dobar za prvog reketa planete. Ostali srpski igrači nisu imali sreće.

Istina, može Novak na Rafaela Nadala već u polufinalu ali to ako Španac pobijedi Zvereva u četvrtfinalu...