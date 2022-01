Novaka voze na tajnu lokaciju! Advokat otkrio detalje - neprijatno je, ne zna šta ga čega!

Evo šta tokom noći čeka Novaka Đokovića u Melburnu!

Izvor: Twitter/Printscreen/@NajlaAbuHaider/Profimedia

Novak Đoković u petak uveče po vremenu u Srbiji sa svojim pravnim zastupnicima odlazi na dvije lokacije. Na prvoj je razgovarao sa predstavnicima imigrantskih službi, a potom je prevezen u prostorije advokatske kancelarije koja ga zastupa, gdje ga čeka pripremno ročište pred federalnim sudijom O'Kalahanom.

U 00.15, kada počne to ročište, ne očekuju se velike odluke, kao ni presuda da li će ostati u Australiji ili će biti deportovan. Prema trenutnoj najavi, o tome će sudija O'Kalahan odlučivati u noći između subote i nedjelje.

Ovako je Đoković stigao na početak još jednog suđenja:

Novak će poslije ročišta, koje će biti održano "online", biti odvezen na lokaciju koja nije otkrivena, što je bio i jedan od zahtjeva njegovih advokata. Oni su tražili da to ne bude objavljeno zbog interesovanja medija i haosa koji je već pratio njegovo oslobađanje poslije pobjede na sudu u Melburnu početkom nedjelje.

"Novak ne zna svoj raspored i to je jako neprijatno", rekao je za Radio-televiziju Srbije advokat Blažo Nedić.

"OVO JE NEZABILJEŽENA BRZINA!"

Izvor: Radio-televizija Srbije/Screenshot

"Obje strane, i advokati Novaka Đoković i zastupnici Australije obavezali su se da će do subote ujutru po australijskom vremenu dostaviti detaljno obrazložene podneske saveznom sudu u Kamberi. Nakon toga, po nalogu suda, Novak Đoković će u nedjelju prepodne opet biti doveden u prostorije advokata ili na neko drugo mjesto. To je u subotu od 23.00 po našem vremenu i tada počinje glavno ročište pred sudom u Kamberi, pred sudijom O'Kalahanom", dodao je on.

Advokat Nedić je otkrio i nekoliko detalja onoga što sleijdi tokom vikenda.

"To je sudija pojedinac, prvi stepen. Svaka strana se obavezala da uvodne riječi neće biti duže od sata. Obje strane su istakle da su pitanja koja će se razmatrati uža od pitanja razmatrana na prvom suđenju i tražili su od sudije Kalahana da donese odluku što je brže moguće. Ovo je nezabilježena brzina kojom sud postupa".

Ako presuda bude oslobađajuća i ako mu bude vraćena viza, Novak će u ponedjeljak igrati na Australijan openu. U suprotnom, moraće da napusti Australiju i potencijalno bi mogao da mu bude zabranjen ulazak u tu zemlju u naredne tri godine.