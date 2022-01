Hrvat otkrio - dobio izuzeće kao Novak, evo šta se sve dešavalo! Bio sam 3 dana u Australiji, a onda je došao Đoković...

Trener Filip Serdarušić je pod istim uslovima stigao u Australiju, a sada je ispričao kako je tekao njegov boravak u toj zemlji.

Novi detalji o slučaju Novaka Đokovića pojavljuju se iznova i iznova. Nakon imigracionog intervjua koji je Đoković vodio, on će ponovo otići u pritvor na tajnu lokaciju, a u Melburnu su ga snimile i kamere.

Međutim, o Đokoviću koji je u Australiju došao sa medicinskim izuzećem govorilo se i u kontekstu češke teniserke Renate Voračove koja je naknadno deportovana iz zemlje. Ipak, sada je otkriven još jedan nesuđeni učesnik Australijan opena uz medicinsko izuzeće - hrvatski trener Filip Serdarušić!

On je u intervjuu za "Sportklub" otkrio da je i on prvobitno došao u Australiju kao nevakcinisan. Inače, radi se o bratu i treneru hrvatskog tenisera Nina Serdarušića.

U pomenutom intervjuu, on je otkrio šta se sve dešavalo od njegovog dolaska u Australiju, istakavši da se sve promijenilo Đokovićevim slijetanjem na tlo te zemlje.

"Na dan dolaska Novaka Đokovića, u deset uveče su me pozvali iz imigracionog centra da sutradan dođem na razgovor", počeo je Serdarušić za "Sportklub".

Isti portal otkrio je i da je devetoro ljudi u vezi s Australijan openom dobilo medicinsko izuzeće. Ipak, kako se navodi, samo su Đoković, Serdarušić i Voračova bili iz kategorije igrača i trenera. I u slučaju Filipa Serdarušića je, poput Đokovića, najveći dio komunacije oko papirologije obavljao njegov agent.

"Otvorila se mogućnost da možemo da dođemo sa izuzećem. Ja nisam vakcinisan, a u oktobru sam preležao koronu. Moj agent je pozitivan nalaz i nalaz antitijela poslao Teniskoj asocijaciji Australije, koja je to proslijedila doktorima, tj. instituciji koja se time bavi. Dobio sam zeleno svjetlo za dolazak, stigao mi je mejl mislim 10. decembra."

Filip i Nino Serdarušić su u Australiju doletjeli čarterom koji je obezbijedila Tenis Australija.

"Predao sam pasoš, a potom je gospođa iz granične službe došla do mene i pitala me da li sam vakcinisan. Rekao sam da nisam i da imam izuzeće. Stavila me sa strane i tražila da skupim dokumente. Rekla mi je da postoji mogućnost da idem u karantin 14 dana, a odgovorio sam da ne bih ni dolazio da sam znao da ću biti u karantinu. Zatim je pozvala svog šefa, on je pregledao papire, fotografisao ih i rekao mi da mogu da uđem u državu slobodno."

Braća Serdarušić su u Melburnu bila tri dana, a onda je u Australiju stigao Đoković.

"Na dan dolaska Novaka Đokovića, u deset uveče su me pozvali iz imigracionog centra da sutradan dođem na razgovor. Tenis Australija poslala je automobil po mene sat vremena prije četvrtfinalnog meča mog brata, trebalo je do 17 sati da se pojavim tamo. Otišao sam do hotela u Melburnu, popričao s igračima i imao sam dvije mogućnosti: da odem legalnim putem kući ili da ponovo apliciram za vizu", priča Serdarušić i nastavlja:

"Budući da bi je 99 odsto odbili, jer su riješili da više ne vrijedi to što si preležao kovid, odlučio sam da se pokupim, jer nisam toliko veliki kao Novak da se borim. Ako su zaustavili njega, morali su i nas."

On ističe i da mu se nimalo ne dopada kako je Đoković tretiran u Australiji, posebno imajući u vidu da je Srbin tamo stigao u skladu sa propisanim pravilima.

"Ljudi svašta ružno komentarišu. Samo ću da kažem: kada smo aplicirali za vizu, morali smo da ispunimo uslove. Izuzeće nismo smislili ni Novak ni ja, radili smo po njihovim pravilima i odobren nam je ulazak. Na njemu mogu politički da jačaju, na nama malima ne mogu, zbog toga se dešava ovo što se dešava. Mi smo samo iskoristili mogućnost koju su nam oni dali. On im je idealan za to pred izbore, tako mi se čini. Ako su pustili Čehinju i mene, zašto nisu i njega? Mislim da su se u Teniskoj asocijaciji Australije nadali da će on ući kao što smo i mi, ali njega svi znaju. Da Novaka nije bilo, nama se ne bi ovo desilo", rekao je Filip Serdarušić.

