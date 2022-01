Fijasko! Australijan open se "raspada" bez Novaka: Ulaznice se slabo kupuju, navijači traže novac nazad!

Rafael Nadal je rekao da Australijan open može bez Novaka Đokovića. Izgleda da nije tako...

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena, međutim zbog političke odluke ministra za imigracije Aleksa Houksa neće učestvovati na ovogodišnjem Australijan openu i zbog toga se danas vratio u Beograd.

Australijan open je tako ostao bez svoje prve zvijezde, čovjeka koji je rekordnih devet puta podizao pehar u Melburnu, a ako je neko mislio - poput Rafaela Nadala - da turnir može da "živi" i bez Đokovića, onda imamo loše vijesti za njih... Očekuje se najmanja gledanost nekog grend slema u novijoj istoriji.

"Njuzvik" piše da je nagoveštaj toga viđen i prije nego što je u nedjelju donijeta konačna odluka da se odbije Novakova žalba o poništenoj vizi za Australiju.

Veliki broj navijača kupio je ulaznice za Australijan open samo zbog Novaka Đokovića i ogroman broj njih počeo je da traži refundacije za ulaznice kada su shvatili da srpski as, najbolji teniser svijeta, neće učestvovati, pa da će umjesto toga morati da gledaju igrače koji ne privlače toliko veliku pažnju.

Engleska kompanija "Search Intelligence" objavila je da je analizom trendova na pretraživaču "Gugl" došla do ludog podatka: čak 25% više je onih koji traže kako da vrate ulaznice u odnosu na one koji bi da kupe.

Iz ove kompanije poručuju da je glavni razlog tome upravo Novak Đoković.

"Vijesti o njegovom privođenju i suđenju su doveli do velikog haosa u medijima. Najbolji teniser svijeta je išao ka tome da osvoji rekordni 21. grend slem, ali zakoni Australije su donijeli mnogo kontroverzi turniru. Kada je Đokoviću ponovo oduzeta viza to je dovelo do velike podele u javnosti. Neki su ga podržali zbog toga što je mogao da osvoji istorijski grend slem, a drugi su bili protiv njega zbog kršenja korona mera", objasnio je portparol pomenute kompanije.

Podsjetimo i da svi navijači koji budu željeli da prisustvuju mečevima na Australijan openu moraju da budu vakcinisani sa najmanje dvije doze vakcine protiv korona virusa.

Danas su već primijećene praznjikave tribine, a najavljena je i smjena direktora Krejga Tajlija zbog ovog fijaska.