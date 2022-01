Olimpijski šampion dolazi u Beograd! Grk želi uspjeh na Svjetskom prvenstvu: Medalja mi je u mislima!

Olimpijski šampion u skoku udalj Tentoglu biće dio spektakla u "Areni" u martu ove godine.

Izvor: Profimedia

Beograd se polako priprema za atletski spektakl. U martu će (od 18. do 20.) srpska prestonica biti domaćin Svjetskog dvoranskog prvenstva u "Areni".

Očekuje se mnogo velikih imena iz svijeta "kraljice sportova", a jedno od njih biće Miltiadis Tentoglu (24), aktuelni olimpijski šampion.

Grk, koji se takmiči u skoku udalj, ima šest medalja sa Evropskih prvenstava, a najveći uspjeh do sada je zlato iz Tokija skokom od 8,41 metra. U novu, 2022. godinu, ulazi sa vrha svjetske rang liste i primarni cilj biće mu takmičenje u Srbiji.

"Moje jedino takmičenje u Beogradu do sada je bilo na Balkanskom prvenstvu u dvorani u 2017, gdje sam osvojio četvrto mjesto skokom od 7,48 metara. Od tada nisam bio u Srbiji, ali sada planiram da se takmičim na 'Belgrade indoor meeting-u' i poslije toga ću ostati u Beogradu i pripremiti se za Svjetsko prvenstvo. Svjestan sam da se srpski organizatori trude da spreme najbolje moguće takmičenje za nas, i nadam se da će i gledaoci moći da nas podrže uživo tokom svjetskog šampionata", rekao je Tentoglu.

Posle sjajne sezone su ambicije, očekivano, veoma visoke.

"Kao i uvijek veoma sam fokusiran na moje rezultate i na svakom takmičenju trudim se da dam sve od sebe i da dobijem najbolje rezultate. Svjestan sam da su očekivanja od mene možda sada velika, ali ne obraćam pažnju puno na mišljenja drugih ili šta pričaju. Moj trener i ja se trudimo da stalno poboljšamo moju tehniku i da ne pričamo o očekivanjima i favoritima, samo želimo da skočimo daleko. Osvajanje medalje mi je uvijek u mislima na svakom takmičenju."

Otkrio je i kako se odlučio za atletiku i ko je za to "kriv".

"Igrom subine počeo sam da se bavim atletikom sa 15 godina, kada me je prethodni trener vidio da izvodim neke parkur vježbe, na ulicama mog rodnog kraja i pitao me da idem do stadiona da treniram sa njim. Vremenom bio sam sve bolji i bolji i već sa 18. godina bio sam profesionalni sportista", zaključio je Tentoglu.