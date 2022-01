Šok podatak - 105 zaraženih za dan na Evropskom prvenstvu! Francuz izbacio Srbiju pa digao glas: Ovo je sramota!

Junak pobjeda protiv Srbije i Hrvatske neće da ćuti.

Srbija je ispala sa Evropskog prvenstva u rukometu poslije poraza od Francuske u utakmici u kojoj je Vensan Žerar branio nevjerovatno. Redovno je skidao zicere srpskim momcima, ali iako njegovom timu dobro ide sada je odlučio da digne glas protiv Eura.

Mnogi su pričali da u ovakvim uslovima nema smisla igrati prvenstvo, ali je EHF ipak odlučio da se ono održi i sada je čak i inače tihi Žerar digao svoj glas.

"Rijetko sebi dopuštam ovakve ispade, ali moram da prokomentarišem ovo što se događa u Mađarskoj. U ovom trenutku mi i nismo jako napadnuti koronom, pa ne možete da me optužite da se žalim zbog naše situacije", rekao je čuvar mreže Francuske.

On je iznio nevjerovatne podatke koji potvrđuju ono što mnogi misle, da nema smisla igrati rukomet u ovakvom stanju.

"Samo danas imamo 105 pozitivnih slučajeva u reprezentacijama. Koja je korist od ovog Eura? Ja to ne mogu da razumijem. Postoji stvaran problem i sramota je ovo što se rukometu događa. Više nego na igru koncentrisani smo na lutriju u kojoj strahujemo ko će dobiti pozitivan test i ko će morati da ode", iskren je bio Žerar.

"Umara me to da smo za turnir počeli da se spremamo 26. decembra, a svedeni smo na to da sada, kad je postalo ozbiljno, ako smo pozitivni na testu, iz hotelskih soba gledamo prijatelje kako igraju. A ništa ne zavisi od nas. Testiraju nas dvaput dnevno, ujutru i uveče, a mi držimo palčeve jedni drugima jer se bojimo da će rezultati testa biti pozitivni", zaključio je iskusni golman koji u svojoj kolekciji ima evropsko, svhetsko i olimpijsko zlato.